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۲۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲

تا پايان مهلت قانوني ثبت نام؛

46 نفر داوطلب مجلس خبرگان در اصفهان شدند

با پايان ثبت‌نام داوطلبان چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان در اصفهان و وزارت كشور ، تعداد داوطلبان حضور در مجلس خبرگان رهبري در استان اصفهان به 46 نفر رسيد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اصفهان، بعد از پايان وقت اداري روز گذشته كه روز آخر ثبت نام دواطلبان خبرگان رهبري بود، 35 نفر بدون احتساب آمار وزارت كشور در اصفهان ثبت نام كرده بودند اما بعد از جمعبندي نهايي اين آمار به 46 نفر رسيد.

 

بنا بر اين گزارش، طباطبائي نژاد، مهدوي، مقتدايي، حسن خزائلي، محمد خزائلي، عرب ابوزيد آبادي، ‌عبدالهي و نجفي افراد شاخص ثبت نام كننده در اصفهان هستند.

 

عليرغم اينكه پيش تر كانديداتوري آيت الله مظاهري ، آيت الله طاهري اصفهاني و عبدالله نوري جهت حضور در انتخابات خبرگان رهبري در استان اصفهان مطرح بود، هيچ كدام از اين افراد ثبت نام نكردند.

 

استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبري 5 نماينده دارد.

کد مطلب 393271

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