به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت بعدازظهر امروز در شورای اداری استان همدان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر توفیقی در استان همدان حاصل شده یا می شود نتیجه تلاش مدیران و انسجام خوبی است که در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان همدان در زمینه اقتصاد مقاومتی بنا بر اعلام ستاد کشوری و در شاخص های اعلامی بیشتر از مقدار تعیین شده اقدامات داشته است، بیان کرد: در کشاورزی ۱۳۵ درصد، در خدمات ۱۰۰ درصد و در صنعت و معدن ۸۵ درصد به بالا شاخص ها محقق شده است.

نیکبخت بیان کرد: همچنین کار انتقال پساب فاضلاب به نیروگاه شهید مفتح و آزاد کردن چاه ها برای اولین بار در کشور اجرا شد.

استاندار همدان با بیان اینکه دومین گلخانه پرورش گل رز با مشارکت هلندی ها در استان در حال ساخت است یادآور شد: در هر ماه در استان بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر شغل جدید ایجاد می شود.

وی افزود: تا امروز ۵۷۴ میلیارد تومان در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا مستقیم از منابع بانک ها به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است.

نیکبخت با بیان اینکه آبان ماه ۹۲ که به استان همدان آمدم ۲۱ هزار نفر بیکار شده بودند گفت: اما اکنون آمار بیمه بیکاری استان کاهشی شده است.

استاندار همدان یادآور شد: ۸۶۰۰ میلیارد تومان در سه سال دولت تدبیر و امید توسط بخش خصوصی در استان سرمایه گذاری شده است.

وی با یادآوری اینکه به برکت برجام، همدان با سرمایه گذاری مستقیم خارجی قطب تولید انرژی پاک خورشیدی شده است افزود: با تصویب برجام ریل مورد نیاز راه آهن همدان وارد شد و راه آهن تهران- همدان به ۵۱ کیلومتری همدان رسیده است.

نیکبخت ادامه داد: قرارداد طراحی پتروشیمی ابن سینا با شرکت شل بسته شده و این هم به خاطر برجام است.

استاندار همدان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دنیا، حق غنی سازی ایران را به رسمیت شناخت، بیان کرد: همدان، هم اکنون با ۸۰ کشور مراودات بانکی دارد که قبلا ۸ کشور بوده است.

نیکبخت با یادآوری اینکه پرداخت وام ازدواج در استان نسبت به سال گذشته تا کنون ۳۰۰ درصد رشد داشته است، ادامه داد: یکی از معبرها و ریل های توسعه همدان، «گردشگری» است.

وی با تاکید بر اینکه از مدیران می خواهم در پذیرایی، تامین ارزاق و نظارتها در ایام نوروز فعال باشند، گفت: فردا اولین پرواز تهران - همدان انجام می شود و امیدواریم مردم همدان از این پرواز استقبال کنند.

استاندار همدان همچنین از زحمات مدیران استانی در سال ۹۵ تشکر کرد.