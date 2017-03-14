فرهنگ و هنر نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در آئین اختتامیه جشنواره سوگواره ملی رسانه ای«سفینه النجات» که عصر سه شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از اوقات علی رغم ظرفیت بسیار زیاد فرهنگ و هنر و تاثیرگذاری بسیار آن ها در جذب مخاطب دیر به این مساله توجه می شود.

وی با بیان این که هنر نقشی‌ قطعی‌ در تحول‌ همه‌ دین‌های‌ جهانی‌ داشته‌ است‌، گفت: هنر با دیداری‌کردن‌ تجربه‌هـا، قصه‌هـا و آرزوها، معنای‌ انسان‌بودن‌ را به‌ تصویرهایی‌ قابل‌مشاهده‌ ترجمه‌ می‌کند.

وی افزود: هنر قابلیت انتقال و ماندگاری دارد و باید از آن برای انتقال، ماندگاری و بقای هدف و مفاهیم استفاده کنیم.

ولی نژاد با اشاره به برگزاری جشنواره سوگواره ملی رسانه ای «سفینه النجات» در استان گلستان، خاطرنشان کرد: ارائه بیش از دو هزار و ۲۰۰ اثر نشان دهنده استقبال مناسب از این سوگواره عاشورایی است و باید از عوامل برگزاری آن تشکر ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم باز هم شاهد برگزاری چنین جشنواره هایی با موضوعات عاشورایی باشیم.