میوه مورد نیاز استان قزوین ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و میوه شب عید که در استانداری برگزار شد اظهارداشت:با برنامه ریزی انجام شده امسال ۵۹ غرفه در سطح استان برای توزیع میوه شب عید پیش بینی شده که از این تعداد ۳۵ غرفه در شهرستان قزوین و ۶۰ غرفه در سایر شهرستانها برپا می شود.

وی افزود: عرضه مستقیم میوه شب عید در استان قزوین از جمعه ۲۷ اسفند ماه آغاز خواهد شد وغرفه داران سیب و پرتغال را با قیمت تعادلی و مصوب ستاد تنظیم بازار استان عرضه خواهند کرد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآورشد: باید نظارت و بازرسی بر مراکز توزیع میوه به صورت مستمر و در ایام تعطیلات نوروزی نیز انجام شود و ستادتنظیم بازار استان لازم است عرضه میوه باکیفیت وقیمت مناسب برای شب عید مردم استان را کنترل کند.

حبیبی تصریح کرد: مردم نگران میوه شب عید نباشند زیرا سیب و پرتغال به اندازه کافی در استان تهیه و در انبارها و سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

وی هدف ازعرضه میوه توسط دولت را جبران کمبودها و جلو گیری از افزایش قیمت محصول دانست و گفت: در مرحله اول بازار باید به دست اتحادیه و اصناف اداره شود اما دولت برای حمایت از مصرف کنندگان درکنار اصناف مراکز عرضه میوه را توسط اتحادیه های تعاون روستایی برپا کرده است تا در این زمینه نگرانی وجود نداشته باشد و مردم با آرامش نیازهای خود را تامین کنند.

معاون اقتصادی استاندار قزوین بر اطلاع رسانی به موقع و درست به مردم از سوی رسانه ها برای تهیه میوه شب عید در مراکز تعیین شده تاکید کرد.

در این جلسه در خصوص نحوه توزیع و شیوه مناسب برای دسترسی آحاد مردم به میوه شب عید تبادل نظر شد.