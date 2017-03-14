۱۱۷ کیلومتر شبکه گذاری گاز طی سال ۹۵ در استان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: ۱۲ کیلومتر از این شبکه گذاری در حوزه شهری و ۱۰۵ کیلومتر آن در حوزه روستایی بوده است.

خادم با بیان اینکه در سال ۹۵ در راستای نصب انشعاب چهار هزارو ۴۳۴ علمک گاز در استان نصب شده است تاکید کرد: یکهزارو ۲۶۷ مورد از این علمک گذاری در حوزه شهری و سه هزارو ۱۶۷ مورد از انشعاب گذاری متعلق به بخش روستایی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان به اشتراک پذیری هشت هزارو ۷۳۲ مورد در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: چهار هزارو ۵۰۵ مورد از این اشتراک گذاری در حوزه شهری و چهار هزارو ۲۲۷ مورد از آن متعلق به بخش روستایی است.

خادم گفت: طی سال ۹۵ هشت هزارو و ۸۴۷ خانوار در استان از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی افزود: چهار هزارو ۳۵۰ خانوار در حوزه شهری و چهار هزارو ۴۹۷ خانوار در حوزه روستایی طی سال جاری در استان از نعمت گاز برخوردار شدند.