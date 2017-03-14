نشست هیأت های ایران، روسیه و ترکیه در شهر آستانه به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دور جدید مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان با دیدار چند هیأت دیگر ادامه یافت.

در همین راستا، منابع رسانه ای حاضر در مقر این مذاکرات اعلام کردند که نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان پایان یافت.

طبق اعلام این منابع قرار است تا ساعتی دیگر نشست خبری نماینده روسیه آغاز شود.

سومین دور از مذاکرات آستانه با هدف کمک به تسریع روند حل و فصل بحران سوریه امروز سه شنبه با دیدار دوجانبه بین هیات های نمایندگی روسیه و سازمان ملل، شروع شد.

گفتنی است که هیات های سوریه، ایران و ترکیه نیز در حال حاضر در آستانه –پایتخت قزاقستان- حضور دارند.

دور نخست مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید.