  1. استانها
  2. تهران
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

مدیر عامل آتش نشانی اسلامشهر تکذیب کرد؛

خانه ای در اسلامشهر تخریب نشده است/شیشه ها ریخته اند

خانه ای در اسلامشهر تخریب نشده است/شیشه ها ریخته اند

اسلامشهر- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر تخریب خانه ای در این شهرستان را تکذیب کرد.

حیدر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پخش خبری مبنی بر تخریب یک خانه در اسلامشهر و مصدوم شدن شش نفر اظهار داشت: انفجار مواد محترقه در یک منزل در اسلامشهر سبب مصدومیت دو جوان که ظاهرا برادر بودند در منزل مذکور شد.

وی افزود: بر اثر موج این انفجار برخی از شیشه های منزل فرو ریخته است اما اینکه خانه ای تخریب شده باشد، خیر اینطور نبوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه دو مصدوم این حادثه نیز حال مساعدی دارند اظهار داشت: یکی از مصدومین در بیمارستان رسول اکرم(ص) بستری شده است.

این مسئول افزود: آتش نشانی اسلامشهر در آمادگی کامل به سر می برد و با بروز کوچکترین حادثه در محل حاضر شده و اوضاع را مدیریت خواهد کرد.

کد مطلب 3932750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها