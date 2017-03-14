خانه ای در اسلامشهر تخریب نشده است/شیشه ها ریخته اند

حیدر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پخش خبری مبنی بر تخریب یک خانه در اسلامشهر و مصدوم شدن شش نفر اظهار داشت: انفجار مواد محترقه در یک منزل در اسلامشهر سبب مصدومیت دو جوان که ظاهرا برادر بودند در منزل مذکور شد.

وی افزود: بر اثر موج این انفجار برخی از شیشه های منزل فرو ریخته است اما اینکه خانه ای تخریب شده باشد، خیر اینطور نبوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه دو مصدوم این حادثه نیز حال مساعدی دارند اظهار داشت: یکی از مصدومین در بیمارستان رسول اکرم(ص) بستری شده است.

این مسئول افزود: آتش نشانی اسلامشهر در آمادگی کامل به سر می برد و با بروز کوچکترین حادثه در محل حاضر شده و اوضاع را مدیریت خواهد کرد.