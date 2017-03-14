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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۲

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان:

متقاضیان شرکت در انتخابات شوراها به دفاترپیشخوان دولت مراجعه کنند

متقاضیان شرکت در انتخابات شوراها به دفاترپیشخوان دولت مراجعه کنند

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از انجام مراحل پیش ثبت‌نام متقاضیان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور عصر امروز در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه متقاضیان ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند به دفاتر ۵۴ گانه پیشخوان دولت در سراسر استان مراجعه کنند، اظهار داشت: متقاضیان ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه ۹۵ می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مراحل پیش ثبت نام خود را در دفاتر پیشخوان دولت انجام دهند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید مدارک مورد نیاز از جمله یک قطعه عکس سه در چهار، اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه و اصل کارت پایان خدمت وظیفه عمومی را به همراه داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان افزود: در مبادی ورودی دفاتر پیشخوان دولت تراکت ها یا تابلوهای اطلاع رسانی ثبت نام نیز نصب شده است.

کد مطلب 3932754

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