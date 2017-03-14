به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر کشور آلمان امروز طی سخنانی اعلام کرد که برلین ورود وزرای ترکیه به آلمان را ممنوع نکرده است.

بر اساس این گزارش، «توماس دمایزیِر» روز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: همانطور که می دانید ما تاکنون برنامه ای برای وضع ممنوعیت (ورود وزرای ترکیه به آلمان) نداشته ایم.

این درحالیست که تاکنون ۱۵ مراسم رسمی دیدار وزرا و مقام های مختلف حزب عدالت و توسعه ترکیه در شهرهای برلین، اشتوتگارت، هامبورگ، مونیخ و منطقه شمالی ایالت وستفالیا در این کشور از سوی مقام های آلمانی لغو شده است.

همین موضوع منجر به واکنش گسترده مقام های ترکیه از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور به برخورد دولت آلمان با آنها شده است.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.

صبح روز شنبه هفته جاری نیز شهردار شهر روتردام اعلام کرد که چاوش اوغلو اجازه ندارد تا در سفر به این شهر در تجمع اتباع ترکیه شرکت کند.

در همین راستا ۴ تجمع اتباع ترکیه در اتریش و یک مورد تجمع در سوئیس هم لغو شده اند. شهرهای مختلف اروپایی در حالی قصد جلوگیری از برگزاری این تجمعات را دارند که در هفته گذشته، ممانعت آلمان از برگزاری تجمعات مشابهی موجب بروز تنش هایی بزرگ میان آنکارا و برلین شده بود.