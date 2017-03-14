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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

رییس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین:

چهار مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال در ورامین درمان شدند

چهار مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال در ورامین درمان شدند

ورامین- رییس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین از درمان چهار مصدوم در این بیمارستان بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قتحی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون چهار مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال به بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد مراجعه و به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه پزشکان، پرسنل و پرستاران بینارستان ۱۵ خرداد ورامین آماده باش هستند افزود: اتاق عمل و تجهیزات بیمارستان نیز امشب در شرایط آماده باش قرار دارند.

وی ضمن ابراز امیدواری برای رخ ندادن حادثه ناگوار در این شب بیان داشت: نگهداری مواد محترقه در دست و یا جیب افراد بسیار خطرناک است و هر لحظه احتمال انفجار وجود دارد.

فتحی گفت: از والدین تقاضا دارم مراقب فرزندان خود باشند و توصیه های ایمنی را به آنها گوشزد کرده و از خروج فرزندان از خانه در این شب به شدت جلوگیری کنند.

وی بیان کرد: از مردم عزیز تقاضا دارم به محض وقوع حادثه مراتب را به اورژانس اطلاع داده و نیز به جای تماشاچی بودن اقدامات کمک های اولیه را انجام دهند.

کد مطلب 3932771

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