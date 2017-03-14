چهار مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال در ورامین درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قتحی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون چهار مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال به بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد مراجعه و به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه پزشکان، پرسنل و پرستاران بینارستان ۱۵ خرداد ورامین آماده باش هستند افزود: اتاق عمل و تجهیزات بیمارستان نیز امشب در شرایط آماده باش قرار دارند.

وی ضمن ابراز امیدواری برای رخ ندادن حادثه ناگوار در این شب بیان داشت: نگهداری مواد محترقه در دست و یا جیب افراد بسیار خطرناک است و هر لحظه احتمال انفجار وجود دارد.

فتحی گفت: از والدین تقاضا دارم مراقب فرزندان خود باشند و توصیه های ایمنی را به آنها گوشزد کرده و از خروج فرزندان از خانه در این شب به شدت جلوگیری کنند.

وی بیان کرد: از مردم عزیز تقاضا دارم به محض وقوع حادثه مراتب را به اورژانس اطلاع داده و نیز به جای تماشاچی بودن اقدامات کمک های اولیه را انجام دهند.