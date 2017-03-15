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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۵۷

در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی کردستان درسال ۹۵؛

سه دستگاه برترکردستان درجشنواره شهیدرجایی معرفی وتجلیل شدند

سه دستگاه برترکردستان درجشنواره شهیدرجایی معرفی وتجلیل شدند

سنندج- سه دستگاه اجرایی برتر استان کردستان در جشنواره سالانه شهید رجایی شامگاه چهارشنبه در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهاد کشاورزی کردستان، ادارات فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان سه دستگاه برتر در جشنواره سالانه شهید رجایی بودند که از مدیران آنها با اهدای لوح های سپاس وهدایایی شامگاه چهارشنبه در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، تجلیل به عمل آمد.

دبیرشورای برنامه ریزی وتوسعه کردستان در این جلسه به برگزاری و نتایج جشنواره سالانه شهید رجایی اشاره کرد و گفت: شاخص های تعیین دستگاه های اجرایی برتر در طول سال در سطح ملی تدوین شده و براین اساس دستگاه های شرکت کننده مستندات را در سامانه جشنواره ثبت می کنند.

بهرام نصراللهی زاده اضافه کرد: مستندات ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد تطبیق قرار می گیرد و سپس سه دستگاه اجرایی برتر انتخاب و از آنها تجلیل می شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر سه دستگاه مذکور، توسط استاندار براساس نتایج ارزیابی های به عمل آمده، از مدیران ۱۶ دستگاه های که سال ۹۴ عملکرد مطلوبی در راستای توسعه استان داشتند، هم تجلیل می شود.

کد مطلب 3932772

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