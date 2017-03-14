حوادث چهارشنبه سوری در قزوین ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

پیمان نامدار دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اثر حوادث ناشی از آتش بازی و استفاده از وسایل آتش زا تاکنون ۱۲ نفر مجروح شده اند.

نامدار بیان کرد: تمامی ۱۲ نفر مجروح حوادث چهارشنبه آخر سال مرد هستند که سه نفر به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین یادآورشد: مصدومان این حوادث بیشتر از ناحیه چشم و دست دچار سوختگی و جراحت شده اند.

نامداری اظهارداشت: تعداد ۹ نفر از مصدومان در محل حادثه توسط تکنسین های اورژانس مداوا شدند.

وی گفت: بیشتر مصدومان به دلیل استفاده از ترقه دچار سوختگی و جراحت شده اند.

وی از شهروندان خواست در ساعات باقیمانده از آخرین چهارشنبه سال توصیه های ایمن را جدی بگیرند و ایام تعطیلات نوروزی خود را با بی احتیاطی و کارهای خطرناکی که سرانجام ناگواری برای خانواده ها بدنبال دارد تلخ نکنند.