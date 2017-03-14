خبرگزاری مهر - گروه استانها - مهدی مهراننژاد: در لابلای صحبت با همکلاسی قدیمیام، بحث به آسیب های اجتماعی رسید و آنجا بود که متوجه شدم در روستای قائدی شهرستان جم خانوادهای با ۵ معلول زندگی میکنند. چند روز بعد کاغذ و قلم به دست و دوربین به دوش، خود را در مقابل منزل خانوادهای در یکی از روستاهای شهرستان جم استان بوشهر دیدم. پدر و مادری پا به سن گذاشته با شش فرزند در خانهای روستایی با اتاقهایی قدیمی که هنوز چیدمان طاقچههایش رنگ و بوی جنوب و جنوبیها داشت.
از مرکز شهرستان جم تا روستای قائدی یک ربع ساعت فاصله بود و در این میان رئیس شورای روستا هم همراهیام کرد. زنگ در حیاط را که زدم پیرمردی با روی گشاده در را گشود. نزدیک به هفت دهه از عمر را پشت سر گذاشته بود. خودم را معرفی کردم و او هم به داخل دعوتم کرد.
شش فرزند داشت که پنج تای آنها معلول ذهنی بودند. چهار فرزند پسر به نامهای حسین ۳۵ ساله، عبدالرضا ۳۲ ساله، حسن ۲۹ ساله، عبدالحسن ۲۷ ساله و یک فرزند دختر به نام زهرا که از بدو تولد دچار معلولیت بودند.
در تهیه پوشاک و تغذیه مشکل داریم
با عبدالعلی کشاورز پدر خانواده که هم صحبت شدم، از وضعیت معشیتیاش سوال کردم. گفت: خودم و همسرم به همراه ۶ فرزندم در خانه ای زندگی می کنیم که با توجه به نوع معلولیتی که فرزندانم دارند با مشکلات زیادی روبرو هستیم و تنها با دریافت یارانه و کمک هزینه ناچیز بهزیستی زندگی را می گذرانیم. چند بز هم در خانه داشت و خودش می گفت: این ۵ بز هم کمکی است برای روزهای سختیمان!
از خدمات بهزیستی پرسیدم که گفت: تنها ۳ فرزندم تحت حمایت اداره بهزیستی هستند و ماهانه برای هر نفر ۴۰ هزار تومان پرداخت میشود و هیچگونه امکانات و هزینهای برای ۲ فرزند دیگرم دریافت نمیکنم و در تهیه پوشاک و تغذیه آن ها دچار مشکل هستیم.
شاید حکمت و مصلحت خدا بر این بود که بچه هایم معلول شوند ولی باز هم می گویم کار خدا، شکر خدااز او خواستم اگر خواستهای دارد مطرح کند؛ با نگاهی به آسمان گفت: من هیچ انتظاری برای کمک مالی از سوی مسئولین ندارم و تنها خواستهام، شغلی مناسب برای امین است. تنها پسرم که میتواند کمک خرجم باشد!
خواسته دیگری نداشت؛ شاید حکمت و مصلحت خدا بر این بود که بچه هایم معلول شوند ولی باز هم می گویم کار خدا، شکر خدا.
گفتم تا به حال درخواستی هم از مسئولان برای اشتغال فرزندت داشتهای؟ این بار رئیس شورای روستا پاسخم را گفت؛ در مرداد ماه سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سفری به شهرستان جم داشت و در یکی از برنامههای خود به همراه معاونین، استاندار بوشهر، نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل کار و بهزیستی در این منزل حضور یافت و از نزدیک مشکلات خانواده را شنید و تنها خواسته پدر خانواده از او نیز با قول مساعد ربیعی همراه شد.
هر چه پیگیری کردیم انگار نه انگار که وعدهای داده شده، تمام وعده وزیر در حد وعده مانده است!پرسیدم که نتیجه چه شد، امین ۲۵ ساله که متاهل است و دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی با بغض گفت: هر چه پیگیری کردیم انگار نه انگار که وعدهای داده شده، تمام وعده وزیر در حد وعده مانده است!
وضعیت خدمات بهزیستی
شماره مدیرکل بهزیستی استان بوشهر را گرفتم تا موضوع را از او جویا شوم. پوربهی با تایید اینکه تنها ۳ فرزند این خانواده شرایط حمایت بهزیستی را دارا هستند، افزود: ۲ فرزند دیگر خانواده درصد معلولیت خفیفی دارند و نمیتوانند تحت پوشش خدمات دهی بهزیستی قرار گیرند ولی در تلاشیم تا سال آینده یکی دیگر از فرزندان این خانواده را تحت پوشش قرار دهیم.
خدیجه پوربهی در خصوص خدمات انجام شده برای این خانواده هم گفت: فرزند سالم این خانواده طبق ماده ۶ کفالت سازمان بهزیستی از خدمت سربازی معاف شد و در طول سال نیز بسته های حمایتی در کنار حقوق ماهانه به این خانوار تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه وظیفه بهزیستی اشتغالزایی برای فرزندان سالم خانوار دارای معلول نیست افزود: در سفر وزیر کار به شهرستان جم قولی نسبت به اشتغال فرزند سالم این خانواده به آنها داده شد که اداره کار موظف شد موضوع را پیگیری کند و ما نیز پیگیری های لازم را با اداره کار داشتهایم.
رئیس اداره کار شهرستان جم نیز در گفتوگوی تلفنی با خبرنگار مهر از پیگیریهای خود برای جذب فرزند سالم این خانواده خبر داد و گفت: از زمان دستور وزیر، نامهای با موضوع اولویت استخدام «امین» به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارسال کردیم که در آن نامه به دستور وزیر کار نیز اشاره شده بود و همچنان در حال پیگیری هستیم.
ایرج محبیزاده از معرفی وی به پالایشگاه فجر جم نیز خبر داد و گفت: ۳ ماه قبل مکاتباتی با شرکت پالایش گاز فجر جم انجام شد و اهمیت موضوع را نیز اعلام کردیم که تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نکردهایم.
وی با بیان اینکه فرزند این خانواده در آزمون استخدامی پتروشمی جم نیز شرکت کرده است، تصریح کرد: با توجه به شرکت در آزمون و انجام مصاحبه، پیگیر جذب وی از سوی مسئولین پتروشیمی جم هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود.
شش ماه فرصت کمی برای تحقق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید برای اشتغال یک جوان جمی، نیست؟ به راستی در این منطقه، اشتغال یک جوان با شرایط امین این قدر سخت است؟
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