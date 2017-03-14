امضای بیش از ده سند همکاری میان ایران روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفیر ایران در مسکو از امضای بیش از ۱۰ قرارداد همکاری میان ایران و روسیه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار طی سفر پیش روی حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان به مسکو خبر داد.

مهدی ثنایی با اشاره به اینکه این همکاری های قرار است در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، دفاعی و بخش انرژی به امضا برسند گفت: اسناد مختلفی به امضا خواهند رسید. ما در حال آماده سازی بیش از ده سند برای امضا شدن هستیم.

وی که این سخنان را در میزگرد آژانس اطلاعات بین المللی روسیا سگودنیا مطرح می کرد، افزود: رشد تجارت میان ایران با روسیه، سال گذشته در قیاس با هر کشور دیگری بیشترین رشد را داشته است... به نظر می رسد این روند ادامه پیدا کند و ما به حجم تجاری قابل ملاحظه ۱۰ میلیارد دلاری طی دو یا سه سال آینده برسیم.