به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمدرضا کنعانی سه‌شنبه شب در مسجد اهل سنت جزیره خارگ اظهار داشت: فردا میزبان اولین یادواره شهدای اهل سنت جزیره خارگ با حضور بزرگان کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: فردا کاروان راهیان نور استان بوشهر اعزامی به جزیره خارگ همگی از اهل استان بوشهر هستند و افتخاری است که میزبانی آنها را داریم.

کنعانی تصریح کرد: این مراسم فردا ساعت ٩ صبح در دانشگاه ازاد اسلامی برگزار خواهد شد و امیدواریم تمامی مردم جزیره خارگ همچون گذشته در صحنه حضور پرشور داشته باشند.

وی یادآور شد: حمایت‌های مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و فرماندهی ناحیه مقاومت ثارالله از جامعه اهل سنت تشکر می کنیم و جامعه اهل سنت شکرگزار هستند.

عبدالکریم دانش فرمانده ناحیه مقاومت در ادامه این مراسم اظهار داشت: بومیان اصیل جزیره خارگ در مدت حضور اینجانب خاطرات خوبی را رقم زده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله تصریح کرد: وحدت در جزیره خارگ در زمان جنگ مهمترین رمز موفقیت در این جزیره بوده است، اهل سنت جزیره خارگ در جزیره مقاومت خارگ شهدای زیادی به ایران اسلامی تقدیم کرده اند.

دانش‌آموز گفت: اهل سنت جزیره خارگ بنای مسائل انسان دوستانه را در جزیره خارگ گذاشته‌اند و این یک عمل زیبا و خدا پسندانه است، زیرساخت‌های خوبی در حوزه تردد، عمرانی و ... صورت گرفته است و این حق مردم جزیره خارگ است ولی باید مشکل اشتغال اهالی جزیره خارگ به صورت کامل حل شود.

وی با اشاره به اینکه در جزیره خارگ باید کارهای بزرگ انجام شود افزود: باید با کار و تلاش و همدلی مشکلات جزیره خارگ را حل کنیم، همه باید همدل باشیم، هدفمان باید آباد و عمران جزیره خارگ باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه وحدت و همدل بودن تمامی اقشار ایران اسلامی گفت: در انتخابات پیش رو نباید به دنبال نفاق باشیم، نفتی یا غیر نفتی، شهری یا غیر شهری کنیم باید تمامی اهالی شریف خارگ نگاهی واحد به جزیره خارگ داشته باشند و باید توسعه جزیره خارگ را در نظر بگیرند، نباید بگذاریم بین اقشار و اهالی در جزیره خارگ فاصله‌ای ایجاد شود، وحدت کلامی باید در عمل هم در جزیره خارگ احساس کرد.