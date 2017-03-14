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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۰

معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان:

امسال سه هزار و ۳۴۰ نفر در اصفهان از حوادث نجات یافتند

امسال سه هزار و ۳۴۰ نفر در اصفهان از حوادث نجات یافتند

اصفهان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: سه هزار و ۳۴۰ نفر در اصفهان از حوادثی که امسال به وقوع پیوست، توسط امدادگران هلال احمر نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی بعد از ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر سه هزار و ۳۵۸ حادثه در اصفهان به وقوع پیوسته است.

وی بیان داشت: هم اکنون در استان اصفهان ۳۷ پایگاه جاده ای، دو پایگاه ساحلی و یک پایگاه کوهستانی وجود دارد که به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز دو پایگاه موقت نیز اضافه خواهد شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به بیش از یک هزار نجاتگر متخصص اشاره کرد و افزود: عمده فعالیت جمعیت آموزش نجاتگران داوطلب است که در سه حوزه آوار، کوهستان و سیلاب آموزش می کردیم.

وی از ۳۲۰ تیم نجاتگر در جمعیت هلال احمر استان خبر داد و اضافه کرد: امسال یک هزار و ۶۶۱ مورد حادثه جاده ای، ۳۱ مورد دریایی و ساحلی ، ریزش آوار ۲ مورد، زلزله ۳ مورد، خدمات حضوری ۷۹۹ مورد، حوادث شهری ۵۲۲ مورد، صنعتی و کارگاهی ۱۶۴ مورد و غیره در استان به وقوع پیوسته است.

کریمی از درمان سرپایی ۶۵۱ نفر در حوادث امسال  خبر داد و ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۶۸۹ نفر به بیمارستان انتقال دادند.

ویزیت رایگان ۵ هزار و ۷۰۵ بیمار در این سال

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه داوطلبان حلقه اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان است، بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۵۰ کاروان سلامت و ۲۸۰ پزشک و پیراپزشک در قالب ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان پنج هزار و ۷۰۵ بیمار اعزام کردیم، مهم‌ترین و بیشترین کاروان‌ها به پشت کوه فریدون‌شهر که صعب‌العبور نیز بوده اعزام کرده‌ایم.

علیرضا سلیمی با اشاره به ۲۴۸ پروژه داوطلبی به ارزش ۹۰۷ میلیون تومان گفت: این امر توسط خیران و داوطلبان انجام شده است، حمایت از بیماران نیازمندان را نیز داشتیم که قسمتی از هزینه داروها توسط خیرین انجام شده و بالغ بر ۵۹۸ میلیون تومان در سال جاری با مشارکت هزار و ۳۲ حامی و خیر داوطلب انجام شده است.

وی با بیان اینکه طرح فرشتگان رحمت در تمام شعب هلال احمر استان در سال جاری اجرا شد، افزود: در همین راستا ۹۰۰ سبد غذایی با مشارکت داوطلبان و خیران به ارزش ۹۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است که داوطلبان می‌توانند حضور مستقیم در این امر داشته باشند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: با همکاری آموزش و پرورش بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز از مناطق محروم شناسایی شدند و یک خیر نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان با حفظ کرامت دانش‌آموزان در قالب یک اردو این دانش‌آموزان را تکریم کرد.

کد مطلب 3932819

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