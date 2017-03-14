امسال سه هزار و ۳۴۰ نفر در اصفهان از حوادث نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی بعد از ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر سه هزار و ۳۵۸ حادثه در اصفهان به وقوع پیوسته است.

وی بیان داشت: هم اکنون در استان اصفهان ۳۷ پایگاه جاده ای، دو پایگاه ساحلی و یک پایگاه کوهستانی وجود دارد که به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز دو پایگاه موقت نیز اضافه خواهد شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به بیش از یک هزار نجاتگر متخصص اشاره کرد و افزود: عمده فعالیت جمعیت آموزش نجاتگران داوطلب است که در سه حوزه آوار، کوهستان و سیلاب آموزش می کردیم.

وی از ۳۲۰ تیم نجاتگر در جمعیت هلال احمر استان خبر داد و اضافه کرد: امسال یک هزار و ۶۶۱ مورد حادثه جاده ای، ۳۱ مورد دریایی و ساحلی ، ریزش آوار ۲ مورد، زلزله ۳ مورد، خدمات حضوری ۷۹۹ مورد، حوادث شهری ۵۲۲ مورد، صنعتی و کارگاهی ۱۶۴ مورد و غیره در استان به وقوع پیوسته است.

کریمی از درمان سرپایی ۶۵۱ نفر در حوادث امسال خبر داد و ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۶۸۹ نفر به بیمارستان انتقال دادند.

ویزیت رایگان ۵ هزار و ۷۰۵ بیمار در این سال

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه داوطلبان حلقه اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان است، بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۵۰ کاروان سلامت و ۲۸۰ پزشک و پیراپزشک در قالب ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان پنج هزار و ۷۰۵ بیمار اعزام کردیم، مهم‌ترین و بیشترین کاروان‌ها به پشت کوه فریدون‌شهر که صعب‌العبور نیز بوده اعزام کرده‌ایم.

علیرضا سلیمی با اشاره به ۲۴۸ پروژه داوطلبی به ارزش ۹۰۷ میلیون تومان گفت: این امر توسط خیران و داوطلبان انجام شده است، حمایت از بیماران نیازمندان را نیز داشتیم که قسمتی از هزینه داروها توسط خیرین انجام شده و بالغ بر ۵۹۸ میلیون تومان در سال جاری با مشارکت هزار و ۳۲ حامی و خیر داوطلب انجام شده است.

وی با بیان اینکه طرح فرشتگان رحمت در تمام شعب هلال احمر استان در سال جاری اجرا شد، افزود: در همین راستا ۹۰۰ سبد غذایی با مشارکت داوطلبان و خیران به ارزش ۹۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است که داوطلبان می‌توانند حضور مستقیم در این امر داشته باشند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: با همکاری آموزش و پرورش بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز از مناطق محروم شناسایی شدند و یک خیر نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان با حفظ کرامت دانش‌آموزان در قالب یک اردو این دانش‌آموزان را تکریم کرد.