به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دژهوت بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴۳ پست در شهرداری بجنورد وجود دارد که تا پایان فروردین وضعیت ۵۲۰ نیروی قراردادی مشخص و جذب میشوند.
دژهوت همچنین درباره معوقات کارکنان شهرداری که از آذرماه امسال پرداختنشده است، بیان کرد: به دلیل نبود پیمانکار و طرف قرارداد نبودن کارکنان و مشکلات قانونی شهرداری نمیتوانست حقوق آنان را پرداخت کند.
وی افزود: با همکاری استانداری و نهادهای مربوطه شهرداری به مدت ۶ ماه مجاز به عقد قرارداد با این کارکنان است و میتواند حقوق آنان را پرداخت کند.
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری توسط دستگاههای دولتی
شهردار بجنورد در بخشی دیگر از سخنان خود از پرداخت ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات دستگاههای دولتی خراسان شمالی خبر داد.
دژهوت درباره میزان مطالبات بخشهای غیردولتی به شهرداری گفت: هنوز رقم اصلی مطالبات بخشهای غیردولتی به شهرداری مشخص نیست و میزان آن طی سال آینده اعلام میشود.
وی درباره المان میدان امام رضا (ع) بجنورد بیان کرد: در حال حاضر اسناد و مدارک ساخت المان امام رضا (ع) در بازرسی کل خراسان شمالی است و هنوز این مدارک را به ما تحویل ندادهاند.
شهردار بجنورد اضافه کرد: هماکنون ساخت المان میدان امام رضا (ع) مناقصه گذاشتهشده اما پیمانکاری برای آن اقدام نکرده، بااینوجود امیدواریم این المان تا سال آینده خریداری و نصب شود.
تحقق ۵۰ درصدی بودجه سال ۹۵
شهردار بجنورد بابیان اینکه بودجه سال ۹۵، ۵۰ درصد تحققیافته است گفت: بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی سال ۹۵ شهرداری بجنورد بالاترین رقم رابین سالهای گذشته دارا بود که ۵۰ درصد آن محقق شد.
بخشیدگی ۳ میلیارد تومانی جریمه شهرداری
دژهوت بیان کرد: طی سال جاری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بدهیهای شهرداری به اداره مالیات پرداختشده و با مذاکرات انجامشده سه میلیارد تومان آن بخشیده شده است.
وی درباره مطالبات تأمین اجتماعی گفت: شهرداری باید ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان به این نهاد پرداخت کند اما در حال حاضر ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت میشود و قرار است ۳۰۰ میلیون تومان باقیمانده با زمین توافق شود.
شهردار بجنورد اضافه کرد: شهرداری با پرداخت بهموقع حق بیمه به این نهاد، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بخشودگی دریافت کرده است.
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه
دژهوت با اشاره به صدور پروانه ساختمانی و بانک املاک شهرداری گفت: طی امسال رشد ۸۰ درصدی در تعداد صدور پروانه ساختمانی را داشته ایم.
وی همچنین درباره خرید نردبان آتشنشانی گفت: با توجه به بودجه مصوب شده تا سال آینده نردبان آتشنشانی خریداری میشود.
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