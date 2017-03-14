زندانیان اصفهان آموزش غیرحضوری می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار عصر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: طی چند سال اخیر برنامه آموزشی برای زندانیان گذاشتیم که تاکنون ۴۰ نفر دوره کاردانی راگذراندند و تعدادی هم در مقطع کارشناسی به تحصیل پرداختند.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی غیر حضوری برای زندانیان در رشته های مدیریت خانواده، روابط عمومی، مدیریت کسب و کار و ICT روستایی را گذاشتیم، ادامه داد: بدنبال این هستیم که طی سالهای آینده رشته های حسابداری صنعتی، تبلیغات و بازاریابی را نیز بگنجانیم.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین دوره های حضوری را در خود دانشگاه در رشته های جوشکاری، طراحی دوخت لباس گذاشتیم که برای تامین شهریه آن سهم ۱۵ درصد دانشگاه را بخشیدیم و برای تامین مابقی هزینه ها بدنبال خیرین هستیم.

وی اضافه کرد: بیشترین محصلین ما در زندان از مردها هستند.

وفادار به مراکز رشد در سطح دانشگاه های علمی کاربردی استان اشاره کرد و گفت: خوشه فناوری گز، شیرینی و شکلات، خوشه فناوری سنگ ساختمان صنایع و لوازم خانگی از این جمله است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه محوریت کاری این دانشگاه ها کار آفرینی و نوع آوری واشتغالزایی است، گفت: برگزاری دوره های آموزشی و ورود به کسب و کار هدف ما است.

سید حسن قاضی عسگر با اشاره به ایده تاپ ها گفت: محصلان این دانشگاه را در این حوزه وارد می کنیم تا یک پلان کاری بنویسند و پس از نوشتن بیزینس پلن وارد دوره استارت آپ ها می شوند و پس از آن وارد مرحله مراکز رشد می شوند.

وی ادامه داد: همچنین تلاش کردیم به آموزش کشاورز زادگان بپردازیم به طوری که افرادی که در دوره فنی و حرفه ای آموزش کشاورزی دیدند آموزش بدهیم تا بتوانند خشکسالی را مدیریت کنند و با اقداماتی که سبب توسعه منابع آبی و حفظ آن می شود، آشنا شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اصفهان از آغاز ثبت نام دانشگاه علمی کاربرد خبر داد و گفت: پذیرش دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، از امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ آغاز شده و تا ۱۱ فرودین ۹۶ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ثبت نام این دانشگاه برای ۳۵۲ کد رشته خواهد بود که از این تعداد ۲۱۷ رشته در مقطع کاردانی و ۱۳۵ کدرشته در مقطع کارشناسی است.

قاضی عسکر از پذیرش دانشجو در ۵ رشته جدید خبر داد و گفت: رشته های کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه، کاردانی حرفه ای صنایع چوب و تولید مبلمان، کاردانی طراحی دوخت و لباس و کارشناسی سینما در دو گرایش تدوین و کارگردانی را به رشته های این دانشگاه اضافه کردیم.

وی با اشاره به این که پذیرش در این رشته‌ها بدون کنکور و از طریق ثبت‌نام در سایت سنجش است، اظهار داشت: برای راه اندازی این رشته‌ها از دو طریق نیاز سنجی و تعامل با سازمان ها و صنایع مختلف اقدام می شود و صنایعی که نیاز به ارتقا سطح کیفی نیروها و تکمیل نیروی انسانی دارند سفارش دوره های آموزشی را ارائه می کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اصفهان بیان داشت: در استان اصفهان ۴۳ واحد علمی کاربردی وجود دارد که در طول ۲۵ سال که از تأسیس دانشگاه می گذرد ۷۶ هزار دانشجو از این مراکز فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: ۲۵ هزار دانشجو تا پایان ترم مهر در مراکز علمی، کاربردی استان ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۰۰ دانشجو مرد و هفت هزار و ۶۰۰ دانشجو زن هستند.

قاضی عسکر با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل هستند، تأکید کرد: مشکلاتی که دیگر دانشگاه ها با آن دست به گریبان هستند در این دانشگاه وجود ندارد و دانشگاه علمی کاربردی با تلاش برای تربیت نیروی ماهر و فاصله گرفتن از مدرک گرایی درصدد است که فاصله فارغ التحصیل خود تا بازار کار را به حداقل برساند.