راه های توسعه مناسبات بانکی ایران و آمریکای لاتین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی کشور امروز در نشستی با مدیران وزارت امور خارجه شرکت کردند.در این گردهمایی مشترک بین مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین، مدیران ستاد برجام وزارت امور خارجه و نمایندگان بانکهای معتبر کشور، موضوعات مختلفی از جمله نحوه حضور و توسعه روابط بانکی و مالی بین ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدکشاورززاده مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه در این نشست با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.

به گفته وی، تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران، امنیت بالا، میزان اثرگذاری سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خارومیانه و همچنین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقمندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با جمهوری اسلامی ایران شده است، در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی از جمله روابط بانکی لازم است.

مدیرکل آمریکای وزارت خارجه در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاستهای مقاومتی بدنبال ایجاد این روابط می باشد. از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس می باشد.

وی با اشاره به سفر ظریف وزیر امور خارجه در راس هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سالجاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه، بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.

در ادامه این نشست نمایندگان بانکهای بزرگ کشور ضمن استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیتهای جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.

در ادامه بحث های کارشناسی بین مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانکهای کشور به منطقه آمریکای لاتین، به روزآمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی بین بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستورکار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات بین بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.