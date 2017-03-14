معارضان سوریه بنا به توصیه ترکیه در مذاکرات آستانه حاضر نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بشار الجعفری» رئیس هیأت مذاکره کننده سوریه در آستانه قزاقستان از کارشکنی های ترکیه در جریان این مذاکرات انتقاد کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: ترکیه در موفقیت مذاکرات آستانه مانع تراشی کرد و عدم حضور هیأت معارضان در این مذاکرات نیز بنا به توصیه های آنکارا بود. از روسیه سندی درباره تشکیل کارگروه قانون اساسی سوریه دریافت نکردیم و در این رابطه با روس ها مذاکره نکردیم.

پیش از این «الکساندر لاورنتیوف» رئیس هیأت مذاکره کننده روسیه اعلام کرده بودند: هیأت روسیه پیشنهادات خاص خود را در خصوص نگارش قانون اساسی سوریه در حاشیه این دور از مذاکرات ارائه خواهد کرد و کارگروهی ویژه برای قانون اساسی سوریه تشکیل می شود.

سومین دور از مذاکرات آستانه با هدف کمک به تسریع روند حل و فصل بحران سوریه امروز سه شنبه با دیدار دوجانبه بین هیات های نمایندگی روسیه و سازمان ملل، آغاز شد.

گفتنی است که هیات های سوریه، ایران و ترکیه نیز در حال حاضر در آستانه –پایتخت قزاقستان- حضور دارند.

دور نخست مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید