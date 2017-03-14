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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۲۳

باحضور تولیت آستان قدس رضوی

ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد به بهره برداری رسید

ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد به بهره برداری رسید

مشهد- ورزشگاه امام رضا(ع) که در نوع خود یکی از منحصربه فردترین ورزشگاه های خاورمیانه به شمار می رود امشب با حضور تولیت آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، امشب و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، ورزشگاه مدرن آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.

این ورزشگاه دارای جدیدترین استانداردها و امکانات ورزشی منطبق بر دستورالعمل های فدراسیون فوتبال«فیفا» می باشد و داری زمین فوتبال و دوومیدانی است.

سقف کابلی با پوشش ۱۸هزار مترمربع که با چادرهای ضد حریق ویژه پوشانده شده و وجود سالن های مختلف در زیر سکوی تماشاگران، از جمله  امکانات منحصر به فرد این مجموعه ورزشی به شمار می رود.

۳۶۰ پروژکتور ۲ هزار واتی ، سیستم صوت تحت شبکه شامل ۶۵ دستگاه بلندگوی حرفه‌ای قابل کنترل، نور پردازی سقف ورزشگاه در رنگ‌های مختلف برای ارائه تصاویر زیبا و جلوه‌های بصری و جلوگیری از ایجاد سایه در زمین؛ سیستم نظارت تصویری استادیوم شامل ۶۴ دوربین تحت شبکه قابل کنترل و پیست تارتان که از استانداردترین و مجهزترین پیست‌های دو میدانی کشور با هشت خط مسابقه و قابلیت برگزاری همه مسابقات دو و میدانی است، از دیگر ویژگی‌های این ورزشگاه می‌باشد.

طبق اعلام مسئولان آستان قدس رضوی به منظور تامین پارکینگ مورد نیاز این ورزشگاه پارکینگ طبقاتی در ۶ طبقه با ظرفیت ۱۲۰۰ وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3932831

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