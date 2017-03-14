ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر، امشب و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، ورزشگاه مدرن آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.

این ورزشگاه دارای جدیدترین استانداردها و امکانات ورزشی منطبق بر دستورالعمل های فدراسیون فوتبال«فیفا» می باشد و داری زمین فوتبال و دوومیدانی است.

سقف کابلی با پوشش ۱۸هزار مترمربع که با چادرهای ضد حریق ویژه پوشانده شده و وجود سالن های مختلف در زیر سکوی تماشاگران، از جمله امکانات منحصر به فرد این مجموعه ورزشی به شمار می رود.

۳۶۰ پروژکتور ۲ هزار واتی ، سیستم صوت تحت شبکه شامل ۶۵ دستگاه بلندگوی حرفه‌ای قابل کنترل، نور پردازی سقف ورزشگاه در رنگ‌های مختلف برای ارائه تصاویر زیبا و جلوه‌های بصری و جلوگیری از ایجاد سایه در زمین؛ سیستم نظارت تصویری استادیوم شامل ۶۴ دوربین تحت شبکه قابل کنترل و پیست تارتان که از استانداردترین و مجهزترین پیست‌های دو میدانی کشور با هشت خط مسابقه و قابلیت برگزاری همه مسابقات دو و میدانی است، از دیگر ویژگی‌های این ورزشگاه می‌باشد.

طبق اعلام مسئولان آستان قدس رضوی به منظور تامین پارکینگ مورد نیاز این ورزشگاه پارکینگ طبقاتی در ۶ طبقه با ظرفیت ۱۲۰۰ وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است.