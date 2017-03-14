یوونتوس بدون دردسر صعود کرد/ حذف ناباورانه سویا توسط لستر سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار ادامه یافت که طی آن تیم های یوونتوس و لستر سیتی برابر حریفان خود پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

تیم یوونتوس در حالی میزبان پورتو بود که در بازی رفت ۲ بر صفر پیروز شده بود و با خیالی آسوده دیدار برگشت را برابر این تیم برگزار کرد و این تیم را یک بر صفر شکست داد.

در نیمه نخست این بازی تیم یووه یک بر صفر برنده شد. در دقیقه ۴۱ این دیدار بود که ماتئوس پریرا از پورتو مرتکب خطای پنالتی شد و از داور هم کارت قرمز دریافت کرد. پائولو دیبالا ستاره آرژانتینی یووه این ضربه را خلاف جهت حرکت کاسیاس به گل تبدیل کرد.

در نیمه دوم تیم یوونتوس میداندار بود اما به آب و آتش نزد. شاگردان آلگری که خیال خود را برای صعود راحت کرده بودند بازی کنترلی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت با همان تک گل برنده شدند.

تیم یوونتوس در مجموع دو بازی رفت و برگشت ۳ بر صفر پیروز شد و صعودی بدون دردسر به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشت.

جدال یووه و پورتو یک اتفاق ویژه را نیز به دنبال داشت. ایکر کاسیاس دروازه بان تیم پورتو برای صد هفتاد و پنجمین بار در لیگ قهرمانان به میدان رفت و رکورد قبلی را که به مالدینی اختصاص داشت، به نام خود ثبت کرد. تعداد بازی های پائولو مالدینی در این مسابقات صد و هفتاد و چهار بود.

تیم لستر سیتی نیز در ورزشگاه کینگ پاور به مصاف سویا اسپانیا رفت. لستر در بازی رفت ۲ بر یک بازنده شده بود اما بخاطر گلی که در زمین سویا به ثمر رساند کاملا امیدوار باقی ماند. روباهها در ورزشگاه خانگی خود پیروزی شگفت آور ۲ بر صفر را برابر تیم قدرتمند سویا رقم زدند.

در نیمه نخست این بازی تیم لستر سیتی یک بر صفر برنده شد. وس مورگان در دقیقه ۲۷ زننده گل لستر سیتی بود. سویا در این نیمه نتوانست کاری از پیش ببرد.

سویا نیمه دوم را با دو تعویض شروع کرد. استفان یووتیچ و ماریانو فریرا فیلو به میدان رفتند تا این تیم تهاجمی تر شود. با این حال تیم لستر سیتی گل دوم را هم به ثمر رساند. مارک آلبرایتون در دقیقه ۵۴ زننده این گل بود.

مشکلات تیم سویا با اخراج سمیر نصری در دقیقه ۷۴ دوچندان شد. تیم سامپائولی در دقیقه ۸۰ صاحب یک ضربه پنالتی شد اما ضربه انزونی را اشمایکل مهار کرد تا دروازه لستر بسته بماند.

تیم لستر سیتی که شرایط خوبی در لیگ جزیره ندارد و در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است با این نتیجه در مجموع ۳ بر ۲ برنده شد و با حذف ناباورانه تیم سویا به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.