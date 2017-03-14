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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۷

بازی با آتش در کردستان؛

شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال در کردستان به ۷۷ نفر رسید

شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال در کردستان به ۷۷ نفر رسید

سنندج - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال در این استان به ۷۷ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل استفاده از مواد محترقه آتش زا در استان کردستان افراد زیادی مصدوم شدند و کار بسیاری هم به بیمارستانها و مراکز درمانی کشیده شد.

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شمار آخرین افراد مصدوم شده در چهارشنبه آخر سال در کردستان به ۷۷ نفر رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: متاسفانه یک مورد تخلیه چشم در شهر سنندج گزارش شده است و به دلیل شدت جراحت وارده، فرد مصدوم به تهران اعزام شد.

وی گفت: تا این لحظه گزارشی در خصوص فوت به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال گزارش نشده است و شایعات در فضای مجازی صحت ندارد.

قصری عنوان کرد: بیشترین شمار افراد آسیب دیده در چهارشنبه آخر سال مربوط به شهرستان سنندج است.

کد مطلب 3932842

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