شمار مصدومین چهارشنبه آخر سال در کردستان به ۷۷ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل استفاده از مواد محترقه آتش زا در استان کردستان افراد زیادی مصدوم شدند و کار بسیاری هم به بیمارستانها و مراکز درمانی کشیده شد.

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شمار آخرین افراد مصدوم شده در چهارشنبه آخر سال در کردستان به ۷۷ نفر رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: متاسفانه یک مورد تخلیه چشم در شهر سنندج گزارش شده است و به دلیل شدت جراحت وارده، فرد مصدوم به تهران اعزام شد.

وی گفت: تا این لحظه گزارشی در خصوص فوت به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال گزارش نشده است و شایعات در فضای مجازی صحت ندارد.

قصری عنوان کرد: بیشترین شمار افراد آسیب دیده در چهارشنبه آخر سال مربوط به شهرستان سنندج است.