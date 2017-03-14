انفجار در نزدیکی وزارت خارجه لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حادثه انفجار یک خودرو در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه لهستان در «ورشو» پایتخت این کشور، دست کم دو نفر مجروح شدند.

برخی رسانه های محلی با اعلام این خبر حادثه مذکور را ناشی از انفجار مخازن استیلنی توصیف کردند که روی خودرو مذکور حمل می شدند؛ اما برخی از رسانه ها به نقل از بعضی از مقامات این کشور گفته اند که تا کنون شواهدی دال بر نسبت دادن آن به یک حمله از قبل برنامه ریزی شده را نیافته اند.

شدت انفجار و ترس از ادامه یافتن انفجارهای متعاقب به نحوی بود که بنا به گزارش رسانه ها، پلیس ۳۵۰ نفر را از منطقه حادثه تخلیه کرد.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.