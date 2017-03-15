لزوم انجام کار پژوهشی برای ایجاد وترویج الگوهای ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر،آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مراسم بهره برداری از ورزشگاه امام رضا(ع) که امشب در مشهد برگزار شد اظهارکرد: آستان قدس رضوی به دنبال ترویج ورزش های همگانی است و در کنار آن ورزش قهرمانی را نیز دنبال می کند.

وی افزود: اگر قرار است آستان قدس به عنوان مرجع علمی در جهان شناخته شود باید در حوزه ورزش نیز نگاه علمی داشته باشیم وبه ابعاد اخلاقی و فرهنگی آن نیز توجه کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه امروز ورزش به عنوان یک عرصه از دیپلماسی تبدیل شده است افزود:امروز در جهان بسیاری از مناسبات از مسیر ورزش رقم می‌خورد و ما نیز باید از این ظرفیت استفاده نماییم.

رئیسی بیان کرد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس باید بخشی را به پژوهش های ورزشی اختصاص دهد و باید بگوییم ما ورزش حرفه‌ای را قبول داریم اما ورزشی که بتواند الگویی برای دیگران باشد.

وی در ادامه با اشاره به تقدیم مدال های ورزشکاران به آستان قدس رضوی گفت: این اقدام بسیار ارزشمند است وباید با استعدادیابی در مناطق محروم فرصت شکوفایی استعدادهای ورزشی فراهم شود.