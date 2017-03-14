رشد ۶۳ درصدی کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده عصر سه شنبه در شورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ۶۳ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: در سالجاری بیش از یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات نیروی انتظامی استان در مبازره با توزیع مواد مخدر بوده است.

وی تاکید کرد: مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در این استان از اهداف اصلی نیروهای انتظامی این استان به شمار می رود.