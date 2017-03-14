چهارشنبه سوری در گلستان ۴ مصدوم برجای گذاشت

مهدی ایرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعداد مصدومان حادثه چهارشنبهسوری در گلستان اظهار کرد: تاکنون چهار نفر به بیمارستانهای استان گلستان برای حوادث مرتبط با چهارشنبهسوری مراجعه کردهاند که از این تعداد سه مورد مربوط به شهرستان گنبد و یک مورد مربوط به شهرستان آزادشهر بوده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه مصدومیت این چهار نفر سطحی بوده و در شهر گرگان هم دو مورد تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۵ انجامشده که با مراجعه اورژانس به محل درمان سرپایی جزئی انجامشده است.
سرپرست اورژانس گرگان بابیان اینکه تاکنون شب آرامی را در گلستان سپری کردهایم، گفت: مراسم چهارشنبهسوری سال ۹۴ ، ۱۷ مصدوم برجای گذاشت و امیدواریم مصدومان چهارشنبهسوری سال جاری در همین تعداد باقی بماند.
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