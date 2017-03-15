مدیریت پویا در مسیر توسعه شهر شش دروازه/ کرمان متحول می شود

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهر کرمان طی سال های اخیر با انتقادهای فراوانی در خصوص عقب ماندگی تاریخی در عمران شهری مواجه بوده است، عدم جذب سرمایه داخلی و خارجی و عدم ریسک پذیری در اجرای پروژه های شهری این شهر را در زیر سایه سنگین عدم توسعه یافتگی قرار داده بود بطوریکه این رویه به شدت مورد انتقاد مردم شهر قرار می گرفت و با مقایسه کرمان با شهرهای بسیار کوچک تر و کمتر برخوردار استانهای مجاور، مطالبه توسعه شهری مهمترین خواسته مردم این شهر شده بود.

کرمان که سال ها بین شهر و کلانشهر معلق مانده بود در نهایت به عنوان کلانشهر مورد توجه مسئولان ملی کشور نیز قرار گرفت اما در این میان عدم توجه به توسعه شهری در کرمان چالش های قبال توجهی در مقابل مسئولان قرار داده بود بطوریکه شهروندان با مقایسه این شهر با سایر شهرهای کشور دلیل عقب ماندگی عمران شهری را جویا می شدند.

شهرداری کرمان سعی کرده است با جذب اعتبار از بخش خصوصی و دولتی و ترغیب مردم به پرداخت عوارض سالانه پروژه های کرمان را رو به جلو ببرد در این مسیر بسیاری از پروژه های جدید عمرانی کرمان نیز کلنگ زنی شده و در حال پیشرفت است طی سال های اخیر اقدامات قابل توجهی برای رفع مشکلات پیش روی شهر کرمان آغاز شد اما گام های موثر در این زمینه طی ماه های گذشته برداشته شده است و شهرداری کرمان سعی کرده است با جذب اعتبار از بخش خصوصی و دولتی و ترغیب مردم به پرداخت عوارض سالانه پروژه های کرمان را رو به جلو ببرد در این مسیر بسیاری از پروژه های جدید عمرانی کرمان نیز کلنگ زنی شده و در حال پیشرفت است.

در کنار این اقدامات در راستای توسعه عمران شهری در کرمان، شهرداری اقدامات برون سازمانی و همکاری با سازمان های مختلف در راستای استفاده از پتانسیل های کرمان انجام داده است که می توان به همکاری با میراث فرهنگی در راستای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی مختلف شهر کرمان اشاره کرد.

این سیاست با توجه به اینکه کرمان پتانسیل تبدیل شدن به پایلوت توسعه صنعت گردشگری را به صورت بالقوه دارد انجام شده است و به نظر می رسد بازسازی بناهایی که سال ها به حال خود رها شده بودند در کنار عمران شهری می تواند کرمان را به یکی از کلانشهرهای تاریخی کشور در کنار شیراز و اصفهان تبدیل کند.

سرمایه گذاری در راستای احیای بافت تاریخی شهر کرمان و همکاری با میراث فرهنگی و استانداری کرمان در راستای اقدامات بین بخشی در این زمینه به عنوان شاه کلید برون رفت کرمان از پسرفت سالهای گذشته تعبیر شده است. بطوریکه قرار است از ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی در کرمان بخش قابل توجهی از این خانه ها به محور گردشگری کرمان بپیوندد.

پروژه های عمرانی، چابک سازی سیستم شهرداری و اقدامات رفاهی در دستور کار شهرداری

توسعه فرهنگ شهری نشینی در راستای همکاری و همیاری با مردم به خصوص در بحث نگهداری و حراست از زیر ساختها و پرداخت به موقع عوارض نیز با اجرای ویژه برنامه های مختلف در دستور کار قرار دارد.

شهردار کرمان اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی، چابک سازی سیستم شهرداری و اقدامات رفاهی در راستای آسایش شهروندان را از جمله هدف های اصلی خود معرفی کرده است.

در این میان اجرای پروژه های نیمه تمام یکی از مسیرهای رسیدن به هدف توسعه شهر کرمان بوده است و با وجود مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار پروژه ها در حال پیشرفت هستند.

بزرگترین پروژه های در دست اجرا در کرمان تقاطع غیر هم سطح میدان آزادی و پنج تقاطع غیر هم سطح دیگر در سطح شهر است که می تواند علاوه برتوسعه عمران شهری چهره کرمان را نیز دگرگون کند

بزرگترین پروژه های در دست اجرا در کرمان تقاطع غیر هم سطح میدان آزادی و پنج تقاطع غیر هم سطح دیگر در سطح شهر است که می تواند علاوه برتوسعه عمران شهری چهره کرمان را نیز دگرگون کند.

هم اکنون میدان آزادی کرمان با ۶۵ درصد پیشرفت با همکاری قرار گاه خاتم الانبیاء در حال تکمیل است.

آغاز احداث ۲۰ بوستان در کرمان طی شش ماه دوم سال جاری که همزمان با تحویل سال ۱۳ بوستان به بهره برداری می رسد نیز یکی دیگر از اقدامات شهرداری کرمان است.

سرمایه گذاری در حمام تاریخی باغ لله که به مکانی ویرانه و متروکه تبدیل شده بود و هم اکنون در حال بازسازی است یکی دیگر از اقدامات شهرداری کرمان است فاز نخست این حمام تاریخی که از زیباترین حمام های ایران محسوب می شود در ایام عید افتتاح می شود.

عمارت خواجه اتابک نیز که مدت ها پاتوق معتادان شده بود با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون تومانی شهرداری مرمت شده و به فرهنگسرای کرمان تبدیل می شود.

افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی کرمان و همچنین توسعه خدمات رفاهی به مسافران از جمله احداث ۲۴۰ سرویس بهداشتی در سطح شهر کرمان از جمله طرحهای در دستور کار برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران است.

راه اندازی کرمان کارت در راستای حذف پول و ارائه خدمات الکترونیک و سریع به امور شهروندان از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه شهر الکترونیک است.

بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر کرمان و نوسازی ۳۵۰ دستگاه تاکسی از دیگر اقدامات صورت گرفته است که می تواند از ترافیک شهری بکاهد و در ارتقاء خدمات حمل و نقل شهری تاثیر گذار باشد نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای توسعه شهر کرمان است.

۱۱۵ هزار و ۷ متر پیاده روسازی، حدود ۱۹۱ هزار متر جدول گذاری و یک میلیون و ۷۹۰ متر مربع آسفالت و زیرسازی در سطح شهر نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

یکی دیگر از طرحهای در دست اجرا که می تواند چهره شهر را متحول کند بازگشایی محور گردشگری گلبازخان در کرمان است که علاوه بر اینکه ترافیک شهری را کاهش می دهد سر آغازی بر بسته شدن میدان تاریخی ارگ بر روی خودرو ها و تبدیل این میدان به پیاده راه خواهد بود.

ساخت اولین آبنمای موزیکال در پارک مادر ، راه اندازی ۳ گرم خانه، احداث هفت خانه فرهنگ و فرهنگسرا و آغاز احداث شهرک بازیافت از جمله اقداماتی است که کرمان را به شهری زیبا تر تبدیل می کند.

اما در کنار تمام اقداماتی که شهرداری کرمان طی سالهای اخیر انجام داده است اما همراهی و همیاری مردم رمز توسعه شهر کرمان است.

مردم مسئولان شهر کرمان را در مسیر توسعه همراهی کنند

شهردار کرمان، علی بابایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرداری با تمام توان در حال توسعه زیر ساخت های شهر است در این مسیر از شهروندان می خواهیم شهرداری و سایر دستگاه های شهر کرمان را همراهی کنند.

وی به اجرای برنامه های فرهنگی در راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات شهر کرمان عدم پرداخت به موقع عوارض شهری است به همین دلیل از مردم می خواهیم در زمان مشخص عوارض را بپردازند تا بتوانیم پروژه های شهری را با سرعت بالاتری اجرا کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات فراوانی در شهر کرمان در حال انجام است و به زودی شهر کرمان شاهد توسعه عمران شهری خواهد بود و سعی داریم با استفاده از پتانسیل تاریخی کرمان شهر را پویا و به یکی از مقاصد اصلی گردشگری تبدیل کنیم.

بابایی افزود: گردشگری می تواند در کنار خلق ثروت برای مردم، شهر را نیز توسعه دهد و در این راستا اقداماتی در راستای احیای بافت تاریخی و بناهای تاریخی شهر کرمان در دستور کار قرار گرفته است.