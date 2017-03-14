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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران:

۳۱ نفر براثر حوادث چهارشنبه سوری در مازندران مصدوم شدند

۳۱ نفر براثر حوادث چهارشنبه سوری در مازندران مصدوم شدند

ساری - سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران گفت: حوادث چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۲ سه شنبه شب ۳۱ مصدوم در استان برجای گذاشته است.

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصدومیت ۳۱نفر تاکنون در مراسم چهارشنبه سوری در مازندران اظهار داشت: از عصر سه شنبه ۲۴ اسفند تا ساعت۲۲، تعداد ۳۱ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از استفاده از مواد محترقه به اورژانس بیمارستانهای سطح استان مراجعه کردند.

وی افزود: مصدومین که همگی از سن ۱۰ ساله تا ۳۸ ساله بودند بیشتر از نواحی دست و چشم دچار آسیب شدند.

شمار مصدومین چهارشنبه سوری سال ۹۴  معادل۶۱ نفر بود که از این میزان ۴۷ نفر مرد، ۱۴ زن  بودند که از مجموع مصدومین ۵۵ درصد درمان سرپایی، شش نفر بستری و سه نفر به بیمارستانها اعزام شدند و یک نفر قطع عضو شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۳ کاهش داشته است.

کد مطلب 3932859

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