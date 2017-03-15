فراخوان جایزه مستوره اردلان اواخر فروردین ۹۶ اعلام می شود

به گزارش خبرنگارمهر، رحمت صادقی شامگاه چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، در ارتباط با یکی از دستورکارهای این جلسه که مربوط به جایزه مستوره اردلان دراستان بود، به بیان مطالبی پرداخت و گفت: این جایزه به پاس خدمات ماه شرف بانو مستوره اردلان شاعر، نوسینده و تاریخ نگار مشهور کُرد ایرانی به واجدین شرایط اعطا می شود.

وی تشویق، ترغیب و حمایت از سرآمدان، نخبگان و استعدادهای برتر استان، الگوسازی از مفاخر استان و کمک به فرهنگ سازی را از جمله اهداف برگزاری این جایزه خواند و عنوان کرد: اعطای این جایزه در سه سطح پیش بینی شده است که جایزه سطح اول هفت سکه بهارآزادی، سطح دو، پنج سکه و سطح سه هم سه سکه خواهد بود.

وی به شرایط و ضوابط شرکت برای کسب این جایزه اشاره کرد و افزود: به کسانی که بومی استان باشند و یک سال قبل از مراسم اهداء جایزه جزو برگزیدگان المپیادهای عملی معتبر ملی و بین المللی، برگزیدگان آزمون سراسری و مسابقات علوم قرآنی در سطح بین المللی باشند.

رییس بنیاد نخبگان کردستان ادامه داد: مخترعان و مکتشفان، شخصیت های برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی وهنری، اعضای هیات عملی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری و کارآفرینان هم جزو کسانی هستند که می توانند برای کسب این جایزه ثبت نام کنند.

صادقی با اشاره به اینکه این جایزه صرفا به برگزیدگان حوزه های علمی، فرهنگی وادبی اعطا می شود،اظهارداشت: برای اعطای این جایزه سالانه هیات امنای متشکل از استاندارکردستان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس بنیاد نخبگان، رییس دانشگاه های کردستان، آزاد اسلامی واحد سنندج و علوم پزشکی استان، مدیران کل ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش استان درنظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه اواخر فروردین ماه سال ۹۶ فراخوان برگزاری این جایزه اعلام می شود، گفت: بعد از بررسی پرونده ها، واجدین شرایط توسط کمیته اجرایی انتخاب و آنگاه هیات امناء افراد برگزیده را معرفی می کند و مراسم اعطای جایزه هم در خردادماه برگزار خواهد شد.