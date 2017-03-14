  1. استانها
  2. تهران
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۵۶

مدیر عامل سازمان آتش نشانی قدس خبر داد:

مصدومیت یکی از آتش نشانان شهر قدس در اثر مواد محترقه

مصدومیت یکی از آتش نشانان شهر قدس در اثر مواد محترقه

قدس- مدیر عامل سازمان آتش نشانی قدس از مصدومیت یکی از آتش‌نشانان شهرقدس در اثر انفجار مواد محترقه خبر داد.

علی رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آقای مهدی جعفری آتش نشان شهرقدس در اثر مواد محترقه مصدوم شده است.

وی افزود: این مامور در پایان ماموریت هنگام آماده شدن برای بازگشت به ایستگاه آتش نشانی بود که در اثر انفجار مواد محترقه مصدوم شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار بیان کرد: این ماده محترقه توسط یکی از شهروندان جلوی پای این آتش‌نشان پرتاب شد و در اثر این حادثه، همکار من از ناحیه چشم مصدوم و به بیمارستان فارابی منتقل شد.

رزاقی گفت: خوشبختانه هم اکنون حال وی مساعد است و تا ساعاتی دیگر مرخص می‌شود.

کد مطلب 3932883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها