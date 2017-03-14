مصدومیت یکی از آتش نشانان شهر قدس در اثر مواد محترقه

علی رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آقای مهدی جعفری آتش نشان شهرقدس در اثر مواد محترقه مصدوم شده است.

وی افزود: این مامور در پایان ماموریت هنگام آماده شدن برای بازگشت به ایستگاه آتش نشانی بود که در اثر انفجار مواد محترقه مصدوم شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار بیان کرد: این ماده محترقه توسط یکی از شهروندان جلوی پای این آتش‌نشان پرتاب شد و در اثر این حادثه، همکار من از ناحیه چشم مصدوم و به بیمارستان فارابی منتقل شد.

رزاقی گفت: خوشبختانه هم اکنون حال وی مساعد است و تا ساعاتی دیگر مرخص می‌شود.