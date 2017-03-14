چهارشنبه آخر سال در زنجان ۷۲ مصدوم برجای گذاشت

علیرضا زاراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۲۳ تعداد مصدومین براثر آتش سوزی به ۷۲ نفر رسید، افزود: سوختگی صورت ، دست و پا بیشترین نوع سوانح را به خود اختصاص داد.

وی اظهار کرد: همه این حادثه دیدگان آقا بوده و رنج سنی این افرد ۱۵ تا ۲۲ سال بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زنجان گفت: این حادثه دیدگان از ناحیه دست و صورت دچار آسیب شدند ولی سوختگی حاد نبوده است و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

زراعتچی افزود: از اوایل امروز«سه شنبه» همه نیروها و اکیپ ها برای خدمات رسانی به آسیب دیدگان ناشی از مراسم چهارشنبه سوری آماده باش هستند که در این میان۶ اکیپ ویژه در شهر زنجان و هشت اکیپ ویژه در شهرستان های استان زنجان در آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه اورژانس استان زنجان ۴۸ پایگاه فوریت های پزشکی دارد که از این تعداد ۱۵ مورد شهری و ۳۳ مورد روستایی است، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه آسیب ناشی از حوادث، موارد را با شماره ۱۱۵ در میان بگذارند.