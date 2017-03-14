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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۵۴

مصدومیت های چهارشنبه سوری درمرکزی به۱۰۰نفر رسید/وضعیت وخیم ۲مصدوم

مصدومیت های چهارشنبه سوری درمرکزی به۱۰۰نفر رسید/وضعیت وخیم ۲مصدوم

اراک- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی گفت: یکصد نفر به دلیل سوانح ناشی از مواد محترقه غیرمجاز در سطح استان مرکزی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده اند.

فرزین خوشنودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه سه شنبه شب، یکصد نفر به دلیل سوانح ناشی از استفاده از مواد محترقه غیرمجاز در سطح استان مرکزی مصدوم و به مراکز درمانی انتقال شده اند که ۷۳ نفر از مصدومان مربوط به شهرستان اراک هستند.

وی افزود: همچنین از میان مصدومان هفت نفر مربوط به شهرستان محلات، ۱۷ نفر مربوط به شهرستان ساوه و سه نفر مربوط به شهرستان کمیجان هستند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر وضعیت دو نفر از مصدومان وخیم است، اما تعداد مصدومان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته و بیشترین مصدومیت ها شامل سوختگی و تروما است.

کد مطلب 3932888

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