خبرگزاری مهر-گروه استان ها: نام شازند در استان مرکزی، هر فردی که حتی یک بار پای به این منطقه گذاشته باشد را به یاد کوه های مرتفع، چشمه های خروشان و دشت های سرسبز می اندازد و به طور کلی شازند در استان مرکزی بیشتر به داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی معروف است که در فصول بهار و تابستان، میزبان جمع کثیری از مردم برای گذران ساعاتی خوش در کنار کوهپایه های سرسبز و مملو از چشمه است.

شهرستان شازند با استان‌های همدان و لرستان هم مرز است و دارای آب و هوای کوهستانی است. این منطقه تابستان های معتدل و زمستان های سردی دارد و به علت بارندگی فراوان در این شهر و روستاها و کوه‌های اطراف آن، به یکی از مناطق گردشگری استان از نظر وجود جاذبه های طبیعی تبدیل شده است.

سراب عباس آباد و چشمه عمارت از مهمترین و بزرگترین چشمه های این منطقه هستند که در حال حاضر با احداث منطقه تفریحی و گرشگری در اطراف آن، مسافران زیادی را به دیدار از خود فرا می خواند.

چشمه عمارت، جاری بر دامنه کوه «برآفتاب»

چشمه عمارت، در جنوب شرقی دشت شازند در دامنه کوه برآفتاب و کوه رازان در داخل روستای عمارت واقع شده است.

فاصله این چشمه تا شهر شازند از طریق قدمگاه حدود ۲۲ کیلومتر است و میزان آبدهی این چشمه در سال های مختلف با توجه به ریزش بارندگی متفاوت است اما به طور کلی میزان آبدهی این چشمه را نزدیک به ۸۰۰ لیتر در ثانیه می توان تخمین زد.

این چشمه یکی از سرچشمه های رودخانه شراء است که خود شاخه اصلی رودخانه قره چای به حساب می آید. در اطراف این چشمه کوه هایی از جنس آهک اربیتولن دار برف گیری وجود دارد که چشمه عمارت در پای این کوه ها به صورت دریاچه ای هویدا گشته است و به طرف شمال جریان دارد.

این چشمه در کنار روستای عمارت واقع شده و مسجد باب الحوائج روستای عمارت بر روی یکی از چشمه های این دریاچه احداث شده و وجود چشمه در صحن مسجد زیبایی و جلوه خاصی به سرچشمه عمارت داده است. راه دسترسی به این چشمه ازسمت اراک به دوراهی شازند و روستای قدمگاه است.

چشمه عباس آباد، منطقه مشهور گردشگری شازند

چشمه عباس آباد در شرق شهر شازند در دامنه شمالی رشته کوه راسوند و در جنوب دشت شازند واقع شده است. میزان آبدهی این چشمه به طور متوسط حدود ۲۵۰تا ۳۰۰ لیتر در ثانیه است.

ارتفاع این چشمه از سطح دریا ۱۹۰۰متر می باشد و از آب این چشمه روستاهای عباس آباد، اکبرآباد و قسمتی از شازند برای کشاورزی و شرب استفاده می کنند. از نظر کیفیت آب این چشمه جزء آب های با کیفیت خیلی خوب به شمار می رود.

چشمه عباس آباد با توجه به نزدیکی به شهر شازند مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت اهالی این شهر و همچنین کسانی که به این شهر سفر می کنند است.

چشمه بلاغ حک، یادآور افسانه کیخسرو

چشمه بلاغ حک در هفت کیلومتری شمال غرب شازند در دامنه جنوبی کوه راسبند در کنار کوه بلاغ واقع شده است.

چشمه بلاغ حک از مکان های اسطوره ای ایران است و داستان کیخسرو و غار کیخسرو را با این چشمه ربط داده اند به طوری که می گویند کیخسرو قبل از اینکه به غار پناه ببرد خود را در این چشمه شستشو داده و سپس به غار پناه برده است .

چشمه اسکان، زیباترین مکان تفریحی شازند

چشمه اسکان در فاصله ۱۹ کیلومتری شمال غرب شهر شازند در دامنه کوه لجور در نزدیکی روستای اسکان واقع شده است. این چشمه با فاصله کمی در سمت شمال جاده اراک- بروجرد بین کوه لجور و رودخانه شراء قرار دارد.

چشمه اسکان در پای کوه زیبای لجور و در کنار وردخانه سرسبز و پر آب شراء چشم انداز زیبایی به وجود آوده است به همین سبب از مکان های زیبا و تفریحی سیاحتی شهرستان و استان به شمار می رود .

در فصل تابستان و بهار تعداد زیادی از مردم اهالی شهر اراک برای تفریح و گذران اوقات فراغت در کنار رودخانه شراء و چشمه اسکان به این محل می آیند.

چشمه عنبرته، نگینی در دل کوه چال خاتون

چشمه عنبرته در جنوب شرق دشت شازند در دامنه شمالی کوه چال خاتون و در کنار روستای عنبرته واقع شده است.

چشمه عنبرته در نزدیکی چشمه بزرگ عمارت قرار دارد. دسترسی به این چشمه از طریق جاده ای که از قدمگاه به طرف بازنه و از بازنه به تجره و به عنبرته کشیده شده امکان پذیر است.

از آب این چشمه اهالی عنبرته برای کشاورزی و شرب استفاده می کنند و این چشمه نیز در میان مزارع و مراتع زیبا و سرسبزی واقع شده است.

چشمه قاقان، میزبان کوهنوردان

در گردنه قاقان چندین چشمه پرآب وجود دارد که مهمترین آنها چشمه قاقان است که در ارتفاع ۲۱۵۰متری از سطح دریا قرار گرفته است.

دسترسی به آن از طریق جاده ای که تجره را به قاقان – از طریق گردنه قاقان وصل می کند امکان پذیر است کیفیت آب این چشمه نیز خوب است اهمیت این چشمه برای کوهنوردان قابل توجه است.

چشمه پنجه علی

چشمه پنجه علی در شمال غرب شازند و در مسیر جاده اصلی اراک – بروجرد واقع شده است. این چشمه در دامنه کوه پنجه علی و نزدیکی کوه قازک قرار دارد.

این چشمه از مکان های زیبا و دیدنی شهرستان شازند و استان مرکزی به شمار می رود و دسترسی به این چشمه از راه اصلی اراک – بروجرد امکان پذیر است.

در کنار این چشمه بنایی زیبا و در مظهر آن استخری زیبا ساخته شده است این چشمه بر خلاف سایر چشمه های پر آب شهرستان شازند عمومی نیست و برای بازدید از این سرچشمه نیاز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان شازند است.

چشمه دو خواهران، میزبان درختان کهنسال

چشمه دو خواهران در شرق دشت آستانه در دامنه جنوب غربی رشته کوه راسوند قرار دارد.

دسترسی به این چشمه از طریق جاده شازند – نور آباد امکان پذیر است. چشمه دو خواهران در بالای روستای دو خواهران قرار دارد و برای عامه مردم و اهالی روستایی دو خواهران، این چشمه جنبه تقدیس و زیارتی دارد.

در مسیر این چشمه تا روستای دو خواهران درختان کهنسالی چون گردو، صنوبر، بید و … وجود دارد که منظره زیبایی به این چشمه داده است.

در این چشمه دو تونل یه صورت غار موجود است؛ یک تونل که از آن آب چشمه بیرون می زند و ارتفاع این تونل نزدیک به دو متر و عمق آن حدود ۸ متر است.

در بالای این تونل، تونل دیگری وجود دارد که بیش از ۱۰ متر عمق دارد و این دو تونل معروف به غار دو خواهران است که طبق اعتقاد اهالی روستای دو خواهران، دو خواهران از نوادگان امام علی (ع) در داخل این غار غایب و مخفی شده اند.

منطقه شکار ممنوع چال خاتون

منطقه شکار ممنوع چال خاتون شازند به عنوان یک زیستگاه طبیعی با ۱۳هزار و ۸۹۷ هکتار وسعت و اکوسیستم کوهستانی، تپه ماهوری و دشتی، یکی از چشم اندازهای زیبای طبیعی استان مرکزی را به خود اختصاص داده و از نظر ظرفیت های تنوع زیستی گیاهی و جانوری غنای زیادی دارد.

منطقه چال خاتون شازند با بهره مندی از منابع آبی دایمی و فصلی، ترکیبی از مراتع سرسبز و نواحی صخره ای و دشت، برای زیست حیات وحش بسیار مساعد بوده و مجموعه ای از انواع گونه های گیاهی و جانوری را در خود دارد.

این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایرانی - تورانی تعلق دارد و طیف متنوعی از گیاهان علفی، بوته ای و درختچه ای را در خود دارد. منطقه چال خاتون شازند تا سال گذشته یکی از شکارگاه های آزاد استان مرکزی بود که با توجه به ظرفیت های بالقوه طبیعی متعدد و تنوع زیستی با ارزش، به عنوان منطقه شکار ممنوع در حمایت محیط زیست کشور قرار گرفته است.

یکی از بلندترین قله های رشته کوه چال خاتون که در راستا و امتداد رشته کوه راسوند قرار گرفته، قله سخت سیاه با ارتفاعی قریب به سه هزار متر می باشد و با توجه به ترکیب ساختاری جنس کوه دراین منطقه نیز چاه های متعدد طبیعی(غارهای عمودی) وجود دارند که در حال حاضر در دست شناسائی هستند.

وجود گونه های کمیاب و انحصاری در زیستگاه طبیعی چال خاتون از ویژگی های منحصر به فرد این منطقه است و پوشش این منطقه از نوع استپ کوهستانی با تراکم گون ها، گرامینه ها و گونه های دارویی است.

این زیستگاه طبیعی در حوزه گونه های حیات وحش نیز بسیار غنی است که از جمله آن می توان به پازن، قوچ، گراز، گرگ، شغال، روباه، خرگوش و موش صحرایی اشاره کرد و در این زیستگاه طبیعی همچنین انواع پرندگان از جمله عقاب طلایی، سار، جغد، کبک و باقرقره زندگی می کنند.

غاز سوله خونزا

غار سوله خونزا در کوه‌های «شمس‌آباد» واقع شده و نزدیک‌ترین راه آن از طریق جاده اراک – شازند، در تقاطع راه روستای «قدمگاه» است. در طرف راست دیواره سنگی کوه، دهانه اولیه غار نمایان است و دهانه دوم در ارتفاعات بالاتر قرار دارد.

نام سوله خونزا یا «سوله خونزاب» به معنی «سوراخ خانه چشمه‌دار» است. طول این غار ۲۷ متر است و در قسمت‌های بالاتر این غار، غار دیگری وجود دارد که چشمه‌های آب گوارا دارد. این غار شامل دو دهانه است و در انتهای آن حوضی با ساروج ساخته شده است .