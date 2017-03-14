بالابردن ضریب امنیت کشور با فراهم کردن زمینه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب در جمع مسئولان و مدیران این واحد صنعتی بزرگ ضمن اعلام این مطلب از زحمات و تلاش های مدیران این مجموعه در جهت ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر و تشکر کرد و افزود: قطعاً با ایجاد این اشتغال ضمن اینکه خیلی از خانواده ها را خوشحال کرده و مانع از رفتن آن ها دنبال کارهای ناپسند می شوید، بطور تمام قد در بالابردن ضریب امنیت کشور و منطقه سهیم هستید.

وی تصریح کرد: این کاش مسئولان رده بالا نیز آن را درک کرده و در راستای حل مشکلات و رفع موانع پیش روی چنین واحدهایی قدم بردارند.

امام جمعه بناب اظهار کرد: از ناحیه آقا، از طرف حوزه علمیه شهرستان، از طرف مردم بناب و از سوی دستگاه های امنیتی از زحمات مسئولان این مجموعه تشکر می کنم و آمادگی خود را برای رفع موانع و مشکلات این واحد اعلام می دارم.

بنابراین گزارش، در این نشست مدیر امور اداری و فروش مجمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب با ارائه گزارشی از روند فعالیت این واحد صنعتی گفت: علیرغم تحریم ها و وجود محدودیت های مالی در کشور این واحد توانسته مسیر رشد و ترقی خود را طی کند و جا دارد اعلام کنم که این واحد امروز یکی از بی حاشیه ترین و فعال ترین واحدهای تولیدی در منطقه است.

نبود گردش مالی مشکل اساسی تولیدکنندگان

محسن رحیمیان افزود: ین واحد یکی از واحدهای فعال و موفق منطقه است که حتی یک شکایت کارگری را نیز در مراجع ذیربط ندارد.

وی سپس از انتخاب این واحد به عنوان واحد نمونه استان آذربایجان شرقی در سال ۹۵ خبر داد و تصریح کرد: این واحد توانسته است خواسته های مقام معظم رهبری را در خصوص اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده کند.

مدیر فروش این واحد بزرگ صنعتی و تولیدی با اشاره به اینکه تولیدات این واحد از لحاظ کیفیت و استاندارد از کیفیت بالایی برخوردار است، گفت: این واحد مشکل مشتری ندارد و علاوه بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به کشورهای گرجستان و افغانستان صادر می کند.

رحیمیان نبود گردش مالی را از مشکلات اساسی این واحد تولیدی اعلام و بر توجه بیش از پیش مسئولان برای حل این موضوع تأکید کرد.

به گفته وی، در این شرکت هم اکنون ۴۳۰ نفر بطور مستقیم مشغول به کار هستند که با راه اندازی فاز جدید این مجموعه در اوایل سال آینده ۲۰۰ نفر نیروی جدید نیز جذب این مجموعه خواهد شد.

مدیر فروش مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب همچنین اضافه کرد: هم اکنون روزانه ۲ هزار تن انواع میلگرد در این مجموعه تولید و تحویل بازار می شود.

این گزارش می افزاید، در ادامه حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه شهرستان بناب و همراهان از بخش های مختلف مراحل تولید این مجتمع بازدید کردند.