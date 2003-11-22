آرامش در حضور پنج تئاتر

صحنه اي از نمايش " لوله "

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " در سالن اصلي تئاتر شهر نمايش " سوگ سياوش " به كارگرداني " پري صابري " هم چنان روزهاي آرام و كم تماشاگ ري را مي گذراند. اين نمايش در طي 14 شب اجراي خود در سالن 579 نفري خود، فقط 1890 عدد بيلت فروخت و از 1589 عدد كارت مهمان استفاده كرد. اين نمايش هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/19 در تالار اصلي به روي صحنه مي رود. مدت اجراي اين نمايش 135 دقيقه است.

اما نمايش " قهوه تلخ " به كارگرداني " شبنم طلوعي " كه در تالار سايه مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود با 8 شب اجرا توانست 408 عدد بليت بفروشد و از 330 عدد كارت مهمان استفاده كند. اين نمايش هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/19 در تالار چهارسو به روي صحنه مي رود. مدت اجراي اين نمايش 110 دقيقه است.

نمايش " اورفه " به كارگرداني " محسن حسيني " كه در تالار قشقايي مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه است نيز با 8 شب اجرا 362 عدد بليت فروخته و از 259 عدد كارت مهمان استفاده كرده است. اين نمايش هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/18 در تالار قشقايي به روي صحنه مي رود. مدت اجراي اين نمايش 90 دقيقه است.

اما نمايش " هشتمين خوان " به كارگرداني " آروند دشت آراي " كه در تالار " نو " مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود، تقريبا 2 برابر تماشاگران خود مهمان داشته است. اين نمايش در 18 شب اجراي خود فقط 262 عدد بليت فروخت و در مقابل از 448 عدد كارت مهمان استفاده نمود كه اين آمار براي يك نمايش خيلي خوب نيست. اين نمايش هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/18 در تالار نو به روي صحنه مي رود. مدت اجراي اين نمايش 70 دقيقه است.

ديگر نمايش تئاتر شهر، نمايش " لوله " به كارگرداني " نيما دهقان " است كه در تالار كوچك به روي صحنه است. اين نمايش با 16 اجرا توانست 311 عدد بليت بفروشد و از 363 عدد كارت مهمان نيز استفاده كند. اين نمايش هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/18 در تالار كوچك به روي صحنه مي رود. مدت اجراي اين نمايش 135 دقيقه است.

هم چنين در برنامه اين هفته " عصري با نمايش " كه در كافه ترياي اصلي تئاتر شهر اجرا شد، نمايش " مجلس قرباني سنمار " به كارگرداني " امير كاوس بالا زاده " روخواني شد. اين نمايش با 2 اجرا توانست 238 عدد بليت بفروشد و از 60 عدد كارت مهمان استفاده كند.

لازم به ذكر است هم چنان دو نمايش " خاطرات يك دزد " به كارگرداني " كامبيز اسدي " و " چهارحكايت از چندين حكايت رحمان " به كارگرداني " علي رضا نادري نجف آبادي " اجراهاي خود را شروع نكردند و اميد مي رود اين دو نمايش از اين هفته اجراهاي خود را آغاز كنند.

اما نمايش " خاطرات هنرپيشه نقش دوم " به كارگرداني " هادي مرزبان " روزهاي خوبي را در تالار سنگلج سپري مي كند و طي 19 اجرا 5562 نفر تماشاگر داشته است. البته تعداد بليت هاي مهمان اين آمار فروش اعلام نشده است.

گفتني است هم چنان دو نمايش " گربه هاي شهر خاكستري " به كارگرداني " شيوا مسعودي " و " صندوق مرواريد " به كارگرداني " ناصر آويژه " اجراهاي خود را در تالارهنر آغاز نكردند و اميد مي رود اين دو نمايش از اين هفته اجراهاي خود را آغاز كنند.