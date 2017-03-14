چهارشنبه سوری ۱۱ نفر را راهی بیمارستان کرد/ احتمال فوت یک مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارشنبه سوری آخر سال در استان اصفهان تاکنون ۱۱ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند که یک نفر از این افراد فوت کرده است.

به گفته مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان امروز حادثه انفجار خودروی تیبا حامل ترقه در خیابان فرایبورگ اصفهان دو جوان را راهی بیمارستان کرد.

محمد شریعتی افزود: همچنین حدود ساعت ۱۴ روز سه شنبه نیز شش نفر بدلیل ساخت مواد محترقه در زیرزمین یک ساختمان در خیابان کاوه اصفهان دچار سوختگی ۲۰ تا ۹۰ درصدی شدند که حال دو نفر از آنها بدلیل آسیب به اعضای اصلی بدن، وخیم اعلام شد.

همچنین سه نفر نیز در شهر بهارستان اصفهان، دچار مصدومیت ناشی از انفجار مواد محترقه دراین شب شدند که یکی از آنها بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان باخت.

گفتنی است بدین ترتیب در شب چهارشنبه آخرسال اصفهان تاکنون ۱۱ نفر مصدوم شدند که شنیده‌ها حاکی از این است که یکی از این افراد فوت شده است.