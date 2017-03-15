رونق فرش تبریز در سال جدید/ حمایت جدی از صنعت فرش استان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد حمایت از صنعت فرش استان در خصوص اهمیت فرش و ضرورت حمایت از فرش اظهار کرد: فلسفه وجود ستاد حمایت از صنعت فرش برگرفته از اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های تولیدی فرش دستباف، حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه فرش دستباف زمینه ای برای افزایش اقتصاد و صادرات در استان است، ادامه داد: بعد اقتصادی و سلامتی فلسفه بزرگ این ستاد است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: صادرات هنر در قالی فرش به سایر کشور ها یک پیام هنری است که امروزه این امر یکی از نیاز های اساسی جامعه بشریت است.

جبارزاده عنوان کرد: حمایت از فرش دستباف جزو وظایف مهم ما است و خوشحالم که بعد از ورود به استان یکی از اهداف و شعار ای خود را حمایت از هنر صنعت فرش قرار دادیم

وی با اشاره به تغییر بازار فرش استان در سال جاری نسبت به سال های گذشته، افزود: بازار استان در صنعت فرش در سال ۹۵ کاملا متفاوت تر از سال های قبل است این در حالیست که وضیعت خوبی را در صنعت جهانی فرش پشت سر گذاشته ایم.

جبارزاده با بیان اینکه خوشبختانه کم کم به سمت رونق و تصرف بازار های بین المللی نزدیک می شویم، ادامه داد: یکی از عمده موانع که سر راه این صنعت قرار گرفته عدم توافقات تجاری و بازرگانی بود که بعد از برجام با فراهم سازی امکانات این مشکل برطرف شده است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: امروزه مقدمات حضور با قدرت دربازار های جهانی فرش دستباف فراهم است و در طی سه سال گذشته اقداماتی برای معرفی تبریز به عنوان پایتخت فرش دستباف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تبریز ۲۰۱۸ مکمل پایتخت صنعت فرش دستباف است، ادامه داد: لازمه تحقق این امر ورود بخش خصوصی به این عرصه است و باید تمامی دست اندرکاران این صنعت نهایت استفاده از این فرصت را به عمل آورند.

جبارزاده شعار سال ۹۶ را در زمینه فرش رونق تولید فرش عنوان و اظهار کرد: توسعه تجارت فرش در گرو تولید فرش باکفیت و مقرون به صرفه است.

استاندار آذربایجان شرقی کارخانجاتی را موفق دانست که اول سفارش قبول کنند سپس به تولید بنابه سلیقه مشتری بپردازند.

وی با بیان اینکه در هر خانوار ایرانی بایستی برحسب درآمد اثری از آذربایجان شرقی باشد، تصریح کرد: از تمامی تشکل ها انتظار می رود تا به این سمت حرکت کرده و این امر را محقق کنند

جبارزاده اضافه کرد: ۱۵ تیر سال جدید اجلاس شهرداران جهانی صنایع دستی و فرش دستباف به مدت ۶ روزدر تبریز برگزار می شود و تبریز پتانسیل های لازم را برای برپایی این نمایشگاه را دارد تا از چهره های ملی و بین المللی صنعت فرش دعوت به عمل آید.

وی با بیان اینکه هنر صنعت فرش رونق تجارت و اشتغال را به دنبال دارد، افزود: سهم بازار در صنعت فرش جایگاه خوبی را پیدا کرده است.