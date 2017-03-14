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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۳۷

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:

آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری اصفهان به ۱۴ نفر رسید

آمار مصدومین حوادث چهارشنبه سوری اصفهان به ۱۴ نفر رسید

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری اصفهان به ۱۴ نفر رسید.

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مصدومین ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه سه شنبه، اظهار داشت: تاکنون این آمار ۱۴ نفربوده اند که همگی مرد و بالای ۲۰ سال سن، داشته اند.

وی با بیان اینکه در آخرین حادثه اعلام شده سه جوان در شهر بهارستان دچار سوختگی تروما شده‌اندٰ بیان داشت: هر سه مجروح این حادثه نیز توسط اورژانس به بیمارستان الزهرا منتقل شدند.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان همچنین با اشاره به مجروح شدن راننده خودروی عبوری به علت پرتاپ ترقه به سمت خودروی وی، افزود: حضور نیروهای امدادی در سطح شهر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3932912

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