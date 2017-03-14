انجام ٤٤ ماموریت توسط آتشنشانان کرجی/٢٢درخت آتش گرفت

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۴۴ عملیات اطفای حریق از سوی آتشنشانان کرجی انجام شد.

وی در ادامه عملیات های مورد نظر را به تفکیک اعلام کرد و گفت: پنج مورد حادثه در واحدهای مسکونی، یک حادثه در مجتمع تجاری و یک حادثه در ساختمانی نیمه کاره از سوی آتشنشانان کرجی مدیریت شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش‌نشانی کرج اضافه کرد: ۲۲ حادثه آتش سوزی درخت گزارش شد که ماموران آتش نشانی به موقع خود را به محل حادثه رساندند.

موسوی به یک مورد حادثه عمل نکردن کاربیت اشاره کرد و گفت: یک مورد حادثه سیلندر گاز نیز گزارش شد.

به گفته وی آتشنشانان کرجی به یک مورد حادثه آتش سوزی خودرو نیز رسیدگی کردند.