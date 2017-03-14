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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۴۴

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان یزد:

۸ نوجوان یزدی در چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند

۸ نوجوان یزدی در چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند

یزد ـ رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان یزد از مصدومیت هشت نوجوان یزدی در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: این تعداد توسط اورژانس به بیمارستان‌ها منتقل شده اند.

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانها منتقل شده اند و به جز اینها، تعداد دیگری نیز دچار مصدومیت شده اند که بدون استفاده از خدمات اورژانس به بیمارستان‌ها منتقل شده اند.

وی بیان کرد: این مصدومان همه پسر و در سنین نوجوانی هستند و به دلیل انفجار و آتش سوزی دچار جراحت شده اند.

دهقان تصریح کرد: مشکلات مصدومان چندان جدی نیست و بیشتر شامل سوختگی قسمت دست‌ها و سینه و در مواردی نیز زخم های پراکنده در صورت و بدن است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه تا این لحظه تلفات جانی در استان یزد نداشته ای و امیدواریم مردم شب بدون حادثه ای را در یزد سپری کنند.

کد مطلب 3932915

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