۸ نوجوان یزدی در چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانها منتقل شده اند و به جز اینها، تعداد دیگری نیز دچار مصدومیت شده اند که بدون استفاده از خدمات اورژانس به بیمارستان‌ها منتقل شده اند.

وی بیان کرد: این مصدومان همه پسر و در سنین نوجوانی هستند و به دلیل انفجار و آتش سوزی دچار جراحت شده اند.

دهقان تصریح کرد: مشکلات مصدومان چندان جدی نیست و بیشتر شامل سوختگی قسمت دست‌ها و سینه و در مواردی نیز زخم های پراکنده در صورت و بدن است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه تا این لحظه تلفات جانی در استان یزد نداشته ای و امیدواریم مردم شب بدون حادثه ای را در یزد سپری کنند.