به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند در شورای پشتیبانی سوادآموزی با اشاره به اینکه ۵۰۰ دانش آموز دوره دوم متوسطه در امر سواد آموزی مشارکت دارند، اظهار داشت: با مشارکت دستگاه های اجرایی، بخش غیر دولتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی ۲۱ هزار نفر از افراد بیسواد و کم سواد لرستان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفتند.

وی به راه اندازی ۱۰ مرکز یادگیری محلی اشاره کرد و افزود: در این مراکز علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن مهارت های زندگی هم به سواد آموزان ارائه داده می شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۱ هم اشاره کرد و گفت: بر اساس این سرشماری در سال ۹۱ تعداد ۱۱۷ هزار نفر فرد بیسواد در لرستان وجود داشت که بر اساس آمار موجود بسیاری از این افراد در طول این سال ها آموزش خواندن و نوشتن را فراگرفته اند.

دریکوند یادآور شد: برآورد ما این است که در حال حاضر ۲۵ هزار نفر بیسواد و کم سواد در فاصله سنی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در استان وجود داشته باشد.