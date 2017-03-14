  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲:۱۳

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان خبر داد:

مشارکت ۵۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه لرستانی در امر سوادآموزی

مشارکت ۵۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه لرستانی در امر سوادآموزی

خرم آباد- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۵۰۰ دانش آموز دوره دوم متوسطه لرستانی در امر سواد آموزی مشارکت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند در شورای پشتیبانی سوادآموزی با اشاره به اینکه ۵۰۰ دانش آموز دوره دوم متوسطه در امر سواد آموزی مشارکت دارند، اظهار داشت: با مشارکت دستگاه های اجرایی، بخش غیر دولتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی ۲۱ هزار نفر از افراد بیسواد و کم سواد لرستان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفتند.

وی به راه اندازی ۱۰ مرکز یادگیری محلی اشاره کرد و افزود: در این مراکز علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن مهارت های زندگی هم به سواد آموزان ارائه داده می شود.  

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۱ هم اشاره کرد و گفت: بر اساس این سرشماری در سال ۹۱ تعداد ۱۱۷ هزار نفر فرد بیسواد در لرستان وجود داشت که بر اساس آمار موجود بسیاری از این افراد در طول این سال ها آموزش خواندن و نوشتن را فراگرفته اند.

دریکوند یادآور شد: برآورد ما این است که در حال حاضر ۲۵ هزار نفر بیسواد و کم سواد در فاصله  سنی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در استان وجود داشته باشد.  

کد مطلب 3932924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها