به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی عصر سه شنبه در نشست با اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان با اشاره به اهمیت مشارکت و حضور به هنگام کانون های بازنشستگان و شرکای اجتماعی سازمان در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی پیرامون سازمان و سرنوشت آن گفت: بازنشستگان، مستمری بگیران و بیمه شدگان صاحبان اصلی این صندوق بین النسلی هستند و لذا حق دارند برای سرنوشت و آینده این سازمان و صیانت از منابع آن دغدغه داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۶۵ میلیارد ریال ماهانه صرف تعهدات کوتاه مدت و پرداخت حقوق به مستمری بگیران می شود، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و در زمره سازمان های غیردولتی بوده و باید برای مصارف و ارائه تعهدات به جامعه هدف خود منابع مورد نیاز را به هنگام تأمین کند.

ساکی رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کانون های بازنشستگان به عنوان کانال و پل ارتباطی بین سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران مسائل و سیاست ها را به زیر مجموعه خود انعکاس می دهد، افزود: این مجموعه در شناسایی و تبیین وضعیت سازمان برای شرکای اجتماعی و مسئولین همواره گام برمیدارد و هرگز از مواضع خود در راستای حفظ و صیانت از استقلال و کیان سازمان تامین اجتماعی عقب نشینی نمی کند.