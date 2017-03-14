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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲:۴۵

تحولات سوریه؛

دفع حمله تروریستها در درعا/ورود کمکهای انسانی به مناطق دمشق وادلب

دفع حمله تروریستها در درعا/ورود کمکهای انسانی به مناطق دمشق وادلب

دفع حمله تروریست ها در «درعا» و ورود کمک های انسانی به مناطق مضایا و الزبدانی در حومه دمشق و الفوعه و کفریا در حومه ادلب از جمله اخبار و تحولات سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور با حمله گروه های مسلح جبهه النصره در حی المنشیه در «درعا البلد» مقابله کرد.

نیروهای ارتش سوریه در جریان این عملیات هشت فرد مسلح را کشته و ۱۷ نفر دیگر را زخمی کردند. همچنین یک خودروی تروریست ها مجهز به تیربار، تعدادی موتورسیکلت و نیز یک تانک متعلق به تروریست ها توسط ارتش سوریه منهدم گردید.

از سوی دیگر سازمان صلیب سرخ جهانی از ورود کمک های غذایی و دارویی به مناطق مضایا و الزبدانی و نیز الفوعه و کفریا خبر داد.

در همین راستا ۶ کامیون حامل کمک های انسانی و غذایی وارد منطقه مضایا در حومه دمشق و ۲ کامیون نیز وارد شهر الزبدانی شد. همچنین ۴۱ کامیون کمک های انسانی نیز در انتظار ورود به منطقه مضایا طی ساعات آینده است.

در همین حال ۸ کامیون حامل دارو و کمک های غذایی وارد دو منطقه تحت محاصره الفوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب گردید. قرار است طی ساعات آینده ۱۰ کامیون دیگر نیز از طریق گذرگاه باب الهوی وارد این دو منطقه شود.

کد مطلب 3932927

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