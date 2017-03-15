واشنگتن ترکیه و هلند را به آرامش و گفتگو دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی بالا گرفتن تنش بین آنکارا و آمستردام، آمریکا روز سه شنبه ترکیه و هلند را به آرامش و گفتگو برای حل بحران موجود بین دو کشور دعوت کرد.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این مسئله موضوعی دوجانبه بین دو کشور هلند و ترکیه است که هر دو عضو پیمان ناتو هستند. ما آنها را به خودداری از اظهارات تنش زا و تماس با یکدیگر بر اساس احترام متقابل و تلاش برای حل اختلافات متعلق به این امر دعوت می کنیم.

تونر افزود: ایالات متحده از نزدیک با هر دو کشور در تماس است و به صراحت بگویم که ما خواستار همکاری و انسجام آنها هستیم.

گفتنی است که این اظهارات در واکنش به بحران موجود بین آنکارا و آمستردام در پی ممانعت مقامات هلند از ورود وزرای خارجه و امور اجتماعی ترکیه به این کشور به منظور سخنرانی در جمع ترک تبارها پیرامون همه پرسی ترکیه در تاریخ ۱۶ آوریل آینده صورت می گیرد.

این اقدام هلند با واکنش شدید ترکیه مواجه شد و آنکارا از سفیر هلند در ترکیه که در خارج به سر می برد خواست تا اطلاع ثانوی به این کشور بازنگردد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه متعاقب تنش ها میان آنکارا و آمستردام؛ سه روز پیش دولت هلند را «باقی مانده های نازی ها و فاشیست ها» توصیف کرده بود.

رئیس جمهور ترکیه که در اجتماع هوادارن خود در استانبول سخنرانی می کرد؛ گفته بود: وزیر خارجه ما را از پروازش منع کنید؛ اشکالی ندارد، ولی از هم اکنون به بَعد ببینید پروازهای شما چگونه در ترکیه فرود خواهد آمد.