پارلمان اردن خواستار اطلاع از مفاد قرارداد گازی با اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان اردن روز سه شنبه با اکثریت آراء با بررسی توافقنامه واردات گاز از رژیم صهیونیستی تا زمان کسب اطلاع از مفاد آن مخالفت کرد.

در همین راستا، «عاطف الطراونه» رئیس پارلمان اردن از دولت این کشور خواست تا ظرف ۲۴ ساعت پارلمان را در جریان مفاد این توافقنامه قرار دهد.

۷۳ نماینده پارلمان اردن بررسی این توافقنامه را رد کرده و در عین حال ۲۳ نماینده آن را قابل بررسی دانستند.

گفتنی است که دولت اردن از انتشار مفاد توافقنامه واردات گاز از رژیم صهیونیستی به بهانه سری بودن آن خودداری می کند و مدعی است که شرایط رقابتی بازار گاز و منافع عمومی مستلزم سری ماندن آن است.