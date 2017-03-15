اجرای برنامه مراقبت از مادران باردار در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: هر ساله از اواخر اسفند تا نیمه فروردین سال بعد شاهد جابجایی جمع زیادی از هموطنان هستیم. خانواده هایی نیز مسافرت نمی روند و به دلیل درگیری برنامه های نوروزی از سلامت خود غافل می شوند.

وی افزود: در این بین عدم توجه به سلامت کودکان در معرض خطر و بانوان باردار نمود بیشتری دارد. بر این اساس شایسته بود نسبت به برقراری برنامه کشیک نوروزی در دانشگاه های علوم پزشکی با همکاری مدیریت سلامت جمعیت و خانواده اقدام شود.

مطلق بیان کرد: برنامه ریزی برای فعال بودن مراکز معین در سطح شهر و روستا برای ارائه مراقبت های ضروری با همکاری مدیریت توسعه شبکه، استخراج لیست بانوان باردار در معرض خطر و پرخطر و بانوان بارداری که تاریخ تقریبی زایمان ایشان در محدوده تعطیلات نوروزی است و تاکید بر آموزش و حساس سازی مناسب ایشان در زمینه علایم خطر و مراجعه به موقع به واحدهای ارائه خدمت، بخشی از این برنامه است.

وی در خصوص سایر برنامه های ویژه نوروزی به فعال بودن کلاس های مشاوره پیش از ازدواج در بازه های زمانی معین برای جلوگیری از وقفه در روند مشاوره زوجین، اطلاع رسانی مناسب به ستادهای تسهیلات نوروزی استان و شهرستان ها برای هدایت مسافرین و گیرندگان خدمت به واحدهای ذیربط و هماهنگی با اورژانس ۱۱۵ ، برنامه نظارتی روزانه از واحدهای ارایه خدمت در حوزه محیطی با برنامه از پیش تعیین شده، هدایت عملیات نجات بانوان باردار و نیز هماهنگی با ستاد هدایت و رابطین مستقر در بیمارستان های بزرگ برای پذیرش زنان باردار دارای مشکل، گزارش فوری موارد مرگ مادر و کودک و اقدام جهت پرسشگری اولیه، پیگیری مشکلات در ارجاع کودکان به سطح دو و جمع بندی اقدامات به صورت روزانه و کلی و گزارش به ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اشاره کرد.