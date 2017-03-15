۶ نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در خراسان جنوبی مصدوم شدند

علی دلخروشان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از مجموع شش مصدوم حوادث چهارشنبه سوری داشتیم پنج نفر در بیرجند و یک نفر در فردوس بوده است، اظهارکرد: تمامی مصدومان مرد و بین سنین ۱۷ تا ۲۸ سال بودند.

وی عنوان کرد: از این تعداد سه نفر توسط کارشناسان اورژانس در محل درمان شده و یک نفر به بیمارستان منتقل شد و دو نفر نیز با وسیله شخصی به بخش های اورژانس بیمارستانی مراجعه داشته‌اند.

وی عنوان کرد: تمامی مصدومان نیز به صورت سرپایی درمان شده و یک نفر بستری شده که وضعیت وی نیز رضایت بخش است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی افزود: بیشتر آسیب‌ها به صورت سوختگی، پارگی و بریدگی در نواحی چشم و دست و ناشی از ترقه و آتش بود.

دلخروشان افزود:در یک حادثه رانندگی و بی احتیاطی در محل برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال واقع در شوکت آباد بیرجند دو جوان دچار مصدومیت و شکستگی اندام شدند که پس از اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی افزود: شب گذشته اورژانس استان با بهره گیری از ۶۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ و ۶۷ دستگاه آمبولانس اورژانس، یک اتوبوس آمبولانس،۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و ۲۰۰ کارشناس فوریت‌های پزشکی و با آماده باش کامل بخش های اورژانس بیمارستانی به شهروندان خدمات رسانی کرد.

به گفته دلخروشان سال گذشته ۱۵ نفر در آخرین چهارشنبه سال در استان دچار مصدومیت شده بودند که امسال با تعامل موثر نهادهای امدادی و انتظامی، اقدامات فرهنگی اصحاب رسانه وآموزش های ارایه شده موجب افزایش آگاهی مردم و در نتیجه موجب کاهش میزان حوادث و خسارت های جانی و مالی در چهارشنبه پایان سال شد.