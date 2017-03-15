چهارشنبه آخر سال ۲۳ نفر را در استان سمنان مصدوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه پایانی سال۹۵، امسال نیز بدون حادثه نگذشت و اتفاقاتی مانند آتش سوزی، پرتاب مواد محترقه و انفجار مصنوعات دست ساز منجر به زخمی شدن ۲۳نفر در سطح استان سمنان شد.

بیشترین این مصدمان اما با هشت نفر در سمنان و پس از آن گرمسار با شش نفر، شاهرود سه نفر، دامغان سه نفر و سه نفر از سایر شهرهای استان، در حوادث چهارشنبه پایانی سال راهی مراکز درمانی شدند.

مصدومان جدی این حادثه همچنان بستری هستند و حال عمومی آنها مساعد عنوان شده است.

این درحالی است که سازمان آتش نشانی و امداد و نجات شهرداری های سراسر استان نیز شب آرامی را نگذراندن و بارها و بارها برای خاموش کردن باکس های زباله، لاستیک، انفجار و ... به محل حادثه اعزام شدند که نمونه بارز آن انهدام یک دستگاه پژو اس دی در شاهرود بود که به مصدومیت سه نفر انجامید.