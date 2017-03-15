به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره موانع خصوصی سازی در کشور گفت: خوشحالیم که یکی از اعضای هیئت دولت پیدا شد که با جسارت واقعیت های حوزه اقتصاد دولتی را به صورت شفاف بیان کرده است.

وی با بیان اینکه ریشه مافیای اقتصادی در دولت ها بوده و هست و افرادی که در ارتباط با شبکه دولتی هستند و منافعی دراین حوزه دارند، اجازه نمی دهند که خصوصی سازی به شکل کامل آن انجام شود، افزود: متأسفانه رانت ها و حقوق های نجومی که در این حوزه وجود دارد و مفاسدی که از گذشته شاهد آن بوده ایم سد راه حرکت دولت به سمت خصوصی سازی است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه در اجرای اصل ۴۴ نیز خصوصی سازی به شکل واقعی انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: اکثر واگذاری ها از دولت رسمی به دولت سایه، شبه دولتی ها، خصولتی ها، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق ها و کسانی که حاکمیت دولت کماکان برسر آن ها وجود دارد، منتقل می شود و به این ترتیب، اگر ادعا کنیم که خصوصی سازی انجام داده ایم، ادعای باطلی است.

حسینی شاهرودی بیان داشت: وزیر اقتصاد به عنوان رکن حوزۀ اقتصادی دولت مطالبی را در رابطه با خصوصی سازی بیان کرده که ما نیز در مجلس و کمیسیون اقتصادی دقیقا به همین مطالب می پردازیم و از وی می خواهیم که اگر در دولت آینده حضور داشت، همین موضوع را دنبال کند.

وی تحقق خصوصی سازی را نیازمند اراده و سازوکار مناسب دانست و گفت: پایه این سازوکار باید در وزارت اقتصاد و دارایی و دولت و قوانین و مقررات آن درمجلس شکل گیرد و برای این منظور مجلس آمادگی کامل دارد، هرچند که دراین حوزه نیاز به قانونگذاری جدید نیست و بلکه بیشتر نیاز به اراده در اجرای قانون داریم که این اراده در دولت ها کمتر مشاهده می شود.